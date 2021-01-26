Российскую вакцину планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель

Российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время зарегистрируют более чем в двух десятках стран, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

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Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству вакцин.

"Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", — сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.

Вакцина уже получила одобрение регуляторов России, Белоруссии, Аргентины, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.