"Изменение климата и биотерроризм" – Билл Гейтс рассказал об угрозах после пандемии

По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и природные катаклизмы

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Американский мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм, передает РИА Новости.

Мир не готов к следующей пандемии, заявил Билл Гейтс>>

По мнению бизнесмена, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.

"Одна из угроз – изменение климата", – сказал Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен.

Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер.

"Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", – добавил Гейтс.

Ранее основатель Microsoft заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.

По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата, при этом ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.