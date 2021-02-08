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53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Билл Гейтс

"Изменение климата и биотерроризм" – Билл Гейтс рассказал об угрозах после пандемии

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1738)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210208/250829185/Izmenenie-klimata-i-bioterrorizm--Bill-Geyts-rasskazal-ob-ugrozakh-posle-pandemii.html

По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и природные катаклизмы

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Американский мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм, передает РИА Новости.

Мир не готов к следующей пандемии, заявил Билл Гейтс>>

По мнению бизнесмена, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет "даже больше", чем во время текущей пандемии.

"Одна из угроз – изменение климата", – сказал Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен.

Второй угрозой является биотерроризм, считает мультимиллиардер.

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс
© photo: AFP 2020 / GETTY IMAGES
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"Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", – добавил Гейтс.

Ранее основатель Microsoft заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19. 

По мнению Гейтса, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата, при этом ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1738)


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