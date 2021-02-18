Черногория получила две тысячи доз российской вакцины

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Черногория получила две тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

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До сих пор в Черногории не проводилась вакцинация от COVID-19 из-за отсутствия средств для иммунизации. В среду премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила Россию на встрече с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем за поставки вакцины и возможность передать ее в третьи страны и вечером вылетела с партией "Спутник V" в Подгорицу. В аэропорту Брнабич встречал черногорский премьер Здравко Кривокапич.

"Это вакцины, которые должны защитить население Черногории. Здоровье выше всего, а солидарность прежде всего. Это смысл нынешнего большого события, могу только сказать, что граждане Черногории долго ждали эти вакцины", – заявил на брифинге в аэропорту Кривокапич и добавил, что данный шаг подтолкнет развитие черногорско-сербских отношений.

В минздраве Черногории сообщили, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.

Брнабич уточнила, что скоро прибудет партия в еще 2 тысячи доз российской вакцины для ревакцинации и предположила, что препарат может быть применен для работников здравоохранения. При этом сама Сербия в среду прошла отметку в миллион вакцинированных граждан различными средствами иммунизации.

По последним данным Института общественного здоровья Черногории, к среде с начала пандемии выявлено 70 174 инфицированных коронавирусом, из которых 404 – в предыдущие сутки. Всего скончались 916 больных. Население страны составляет около 620 тысяч человек.

Вакцина "Спутник V"

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Казахстане, Узбекистане, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.