Когда будет следующая вспышка коронавируса? Прогноз доктора Мясникова

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале представил ковид-прогноз по развитию инфекции в 2021 году.

По его мнению, снижение заболеваемости произойдет до "каких-то показателей", а затем ситуация на три-четыре месяца стабилизируется — то есть выйдет на плато. После этого Мясников ожидает еще один всплеск заболеваемости.

Медик объяснил: инфекция "течет" по миру волнами, однако она не ушла "в ноль". После первой волны казалось, что все завершилось, несмотря на то, что люди продолжали заболевать COVID-19.

Что касается осеннего всплеска заболеваемости, то тогда также давались прогнозы, но все надеялись, что он будет меньше — вышло, увы, наоборот. При этом, Мясников пояснил, что процент смертности снизился, но в абсолютных цифрах ситуация другая. Далее, по словам специалиста, COVID-19 повел себя как сезонная инфекция: после небольшого всплеска произошел откат, но не более, чем на половину. Многие страны вышли на плато.

"Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "третьей волной", — подчеркнул медик.

Вакцинация - это единственный путь противостоять коронавирусу, считает врач. Мясников выразил надежду, что она изменит ход событий для инфекции.