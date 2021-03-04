20:36 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 - прохожие в масках в Риме, Италия

Когда будет следующая вспышка коронавируса? Прогноз доктора Мясникова

© REUTERS / REMO CASILLI
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/03/251060378.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210304/251071059/Kogda-budet-sleduyuschaya-vspyshka-koronavirusa-Prognoz-doktora-Myasnikova-.html

Вакцинация - это единственный путь противостоять коронавирусу, считает врач. Именно она изменит ход событий

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале представил ковид-прогноз по развитию инфекции в 2021 году.

Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Сихарулидзе: Грузии следовало закупать вакцины у России, а не надеяться на платформу COVAX

По его мнению, снижение заболеваемости произойдет до "каких-то показателей", а затем ситуация на три-четыре месяца стабилизируется — то есть выйдет на плато. После этого Мясников ожидает еще один всплеск заболеваемости.

Медик объяснил: инфекция "течет" по миру волнами, однако она не ушла "в ноль". После первой волны казалось, что все завершилось, несмотря на то, что люди продолжали заболевать COVID-19.

Что касается осеннего всплеска заболеваемости, то тогда также давались прогнозы, но все надеялись, что он будет меньше — вышло, увы, наоборот. При этом, Мясников пояснил, что процент смертности снизился, но в абсолютных цифрах ситуация другая. Далее, по словам специалиста, COVID-19 повел себя как сезонная инфекция: после небольшого всплеска произошел откат, но не более, чем на половину. Многие страны вышли на плато.

"Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть "третьей волной", — подчеркнул медик.

Вакцинация - это единственный путь противостоять коронавирусу, считает врач. Мясников выразил надежду, что она изменит ход событий для инфекции.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Автомобиль Land Rover Defender в пустыне в Намибии
В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года - фото
Freedom for Fox: сторонники Ники Мелия снова требовали освободить лидера ЕНД - видео
Freedom for Fox: новая акция ЕНД в поддержку Мелия прошла в Тбилиси и Рустави - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться