Атаки на облако и мобильные мошенники: эксперты о главных киберугрозах 2021 года

Эксперты прогнозируют, что вектор атаки на платформы соцсетей станет более распространенным в 2021 году и в последующий период, особенно среди наиболее продвинутых злоумышленников

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Взлом домашних систем для проникновения в офис, атаки на облачные платформы, а также мошенничества с мобильными платежами, QR-кодами и в соцсетях - это далеко не полный список главных киберугроз 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз экспертов компании-разработчика антивирусного ПО McAfee.

При этом одним из ключевых и наиболее опасных трендов эксперты считают распространение приема бэкдор в цепи поставок. Этот тип атак опасен, потому что используется доверенное ПО для обхода киберзащиты.

"В результате происходит кража или уничтожение данных, остановка работы критически важных систем с целью выкупа, организация сбоев системы, которые приводят к кинетическим повреждениям, или просто внедрение дополнительного вредоносного контента по всей сети организации для сохранения контроля даже после того, как первоначальная угроза, казалось бы, миновала", - отмечается в прогнозе.

Другая опасная кибератака - взлом домашних систем, так как многие компании продолжают сохранять удаленный режим работы для своих сотрудников.

"Чтобы скомпрометировать домашнюю среду, в 2021 году злоумышленники будут предпринимать различные атаки как на корпоративные, так и на потребительские устройства", - прогнозируют эксперты.

Что касается атаки на облачные платформы, согласно прогнозу McAfee, по мере совершенствования корпоративной облачной безопасности злоумышленники будут вынуждены вручную разрабатывать узконаправленные эксплойты для конкретных предприятий, пользователей и приложений. В ближайшее время злоумышленники начнут подобным образом использовать поверхности атаки на устройствах, сетях и в облаке.

Отмечается, что с ростом популярности мобильных платежей растет и количество способов атаки на такие системы. McAfee прогнозирует, что точно так же, как мобильные приложения упростили возможность проведения транзакций, технологии упростят использование преимуществ в мошеннических целях.

Кроме того, по прогнозу экспертов, хакеры будут все чаще использовать схемы с QR-кодами и совершенствовать их с помощью методов социальной инженерии для получения доступа к персональным данным потребителей-жертв.

"Например, зная, что собственники предприятий хотят загрузить приложения для создания QR-кодов, злоумышленники будут заманивать пользователей с целью загрузки ими вредоносных поддельных приложений", - поясняется в прогнозе.

В 2021 году киберпреступники будут все чаще выбирать своими объектами, пытаться наладить контакт и компрометировать корпоративных жертв, используя соцсети. Злоумышленники все чаще используют функции обмена сообщениями LinkedIn, WhatsApp, Facebook и Twitter для взаимодействия, развития отношений с корпоративными сотрудниками и последующей их компрометации.

Прогноз экспертов - вектор атаки на платформы соцсетей станет более распространенным в 2021 году и в последующий период, особенно среди наиболее продвинутых злоумышленников.