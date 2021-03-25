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Массовое тестирование на COVID-19 в Австрии

В Австрии запретят посещать магазины без теста на коронавирус

© AFP / ALEX HALADA
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1819)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210325/251263153/V-Avstrii-zapretyat-poseschat-magaziny-bez-testa-na-koronavirus.html

Австрийские власти принимают дополнительные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. С 7 апреля для посещения магазинов в Австрии будет необходим свежий отрицательный тест на коронавирус, передает РИА Новости.

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В настоящий момент отрицательный тест на инфекцию необходимо предъявить для посещения предприятий сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента (парикмахерские, салоны красоты – ред.).

"С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов", – сказал глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер на пресс-конференции.

Он уточнил, что тест будет необходим для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных – аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти Австрии приняли решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе. В настоящий момент из-за распространения британской мутации хуже всего обстоят дела в восточной части страны – ситуация в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии, близка к критической. Чтобы избежать коллапса медицинской системы, с 1 по 6 апреля три региона снова закроют на жесткий карантин.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1819)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Австрия

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