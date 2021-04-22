Круглосуточный комендантский час: Турция объявила локдаун на три дня

Жителям разрешено покидать дома только для приобретения продуктов, лекарств – и то только в период с 10:00 до 17:00

ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Круглосуточный комендантский будет действовать в Турции с пятницы, 23 апреля, по воскресенье, 25 апреля, об этом сообщило МВД страны.

Данное решение вызвано увеличением числа заболеваний и смертей от коронавируса. На минувшей неделе был побит суточный рекорд за весь период пандемии – 63 082 случая заражений, а в среду – максимум смертей за 24 часа (346 летальных исходов).

Ограничения начнутся уже в 19:00 22 апреля и продлятся до 05:00 26 апреля. Жителям разрешено покидать дома только для приобретения продуктов, лекарств – и то только в период с 10:00 до 17:00, визита к врачам и выгула собак.

Ранее в конце марта из-за увеличения числа заражений коронавирусов в большей части провинций страны, включая Стамбул, Анкару и Анталью, по выходным уже действовал комендантский час. Позже власти сообщили о необходимости ужесточить ограничительные меры, они, в частности, коснулись междугороднего сообщения.

Из-за роста показателей заболеваемости с Турцией практически прекратила регулярное и чартерное авиасообщение Россия, сохранив по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Турция не увидела "политики" в решении России по авиасообщению >>

При этом в стране проходит вакцинация - она стартовала в январе. Население прививают препаратами CoronaVac и Pfizer/BioNTech. В стране вакцинировано почти 19 миллионов человек.