Победительница "Холостяка" отказалась носить кольцо от Тимати

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Победительница 8 сезона реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Сафарова сняла подарок от Тимати: дорогостоящее кольцо больше не красуется на руке модели.
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22-летняя Сафарова, которую многие знают как Катю Барселону, победила в новом сезоне популярного шоу-проекта "Холостяк". Модель смогла очаровать самого Тимати, после чего музыкант выделил ее среди других участниц. В финале шоу рэпер преподнес новой возлюбленной символичный подарок – самое дорогое кольцо за всю историю шоу.
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После завершения проекта и возвращения в реальную жизнь, победительница "Холостяка2 отказалась носить кольцо Тимати, вызвав массу вопросов у поклонников.
"Катя, где кольцо?", "Почему не носите подарок Тима?", "Вы расстались?" – писали в Сети. Сафарова решила ответить на все вопросы и опубликовала сторис в Instagram, где призналась, что сняла украшение в целях безопасности.
"Оно не на каждый день, мне руку отрубят", – написала Катя и показала фото руки, на которой красуется огромный перстень в семь карат.
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