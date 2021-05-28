Как сумасшедший: Тимати показал главный приз "Холостяка"

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Российский музыкант Тимати обнародовал главный приз реалити-шоу "Холостяк" – в Сети обсуждают подарок, который достанется победительнице.

Бывший совладелец Black Star – главный герой восьмого сезона известного шоу "Холостяк".

Изначально за сердце артиста боролись 15 претенденток и только две девушки смогли дойти до финала – модель Алиса Грабовая и инстадива Катя Сафарова. В самом начале Тимур заявил, что будет нарушать все правила шоу, что подтверждает и финальный сюрприз звезды.

Тимати показал самый дорогостоящий приз за всю историю "Холостяка": шикарное кольцо в семь карат шокировало всех подписчиков звезды.

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На видеоролике в Instagram певец не только показал украшение, но и рассказал его историю. Юнусов признался, что изначально хотел подарить особенное кольцо, которое не будет похоже на все предыдущие и обратился к другу-дизайнеру Джейкобу Арбо.

"Джейкоб спросил - 7,7 карата? Ты понимаешь, что такие вещи дарят, когда делают предложение? Ты сумасшедший, но я сделаю тебе лучшее кольцо", – рассказал артист.

Увидев украшение, фанаты пришли в восторг и не стали скупиться на оценки. "Нет слов", "Боже, оно потрясающее", "Должно достаться достойной", "Ты действительно сошел с ума", "Представляю его стоимость и плачу" – написали в Сети.

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