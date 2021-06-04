ВОЗ прогнозирует появление невосприимчивых к вакцинам штаммов коронавируса

Разработка эффективных вакцин показала свет в конце тоннеля, но рост неравенства подорвал это достижение, заявил гендиректор ВОЗ

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Развитие пандемии говорит о том, что могут появиться новые варианты COVID-19, резистентные к существующим вакцинам, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на утро 4 июня составило 171,3 миллиона человек, скончались 3,7 миллиона, прошли вакцинацию хотя бы одной дозой – 1,7 миллиарда, сообщается на сайте ВОЗ.

"Разработка эффективных вакцин показала нам свет в конце тоннеля. Но рост неравенства подорвал это достижение. Из 1,8 миллиарда доз только незначительная часть попала в бедные страны… Смертность от COVID-19 остается высокой по всему миру", - сказал Гебрейесус в ходе экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего".

По его мнению, чем больше вирус циркулирует, тем больше похоже, что появятся новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 161 947 человек, что составляет 4,4% от населения страны.

Вакцинация в Грузии проводится препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac, но они поступили в страну в ограниченном количестве, правительство обещает новые поставки летом.

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