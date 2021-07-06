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Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины

Осенью в мире появятся 22 мутации коронавируса, предупредили ученые

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210706/252231144/Osenyu-v-mire-poyavyatsya-22-mutatsii-koronavirusa-predupredili-uchenye.html

Согласно расчетам, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма патогена и некоторые будут понижать защитную способность антител

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. В мире появится нескольких десятков мутаций коронавируса, к такому выводу пришли ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США).

Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование, передает РИА Новости.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии участились случаи индийского штамма коронавируса

Специалисты разработали математическую модель, позволяющую предугадывать возникновение изменений в спайковом белке SARS-CoV-2 — он служит "вратами" для заражения организма. Согласно расчетам, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма патогена и некоторые будут понижать защитную способность антител. Речь идет о тех вариантах вируса, которые массово распространятся по всему миру в различные фазы пандемии.

Ученым удалось не только предсказать в ретроспективе появление уже известных мутаций коронавируса, но и штаммов, которые впоследствии привели к формированию индийского варианта. Исходя из этого, специалисты утверждают, что их модель способна спрогнозировать зарождение новых мутаций за пять месяцев до того, как они распространятся в мире на один процент.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной уханьской версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать.

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