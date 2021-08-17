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Талибы в Кабуле, Афганистан

"Пока мы в безопасности"- застрявшие в Афганистане граждане Грузии вышли на связь

© AP Photo / Rahmat Gul
Общество
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Застрявшие в Афганистане граждане Грузии на данный момент находятся в безопасном месте и пока не могут добраться до аэропорта Кабула, чтобы вылететь на родину, сообщает Первый канал.

По словам бывшего военного Маради Беридзе, у граждан Грузии, находящихся в Кабуле, есть связь с министерством иностранных дел и они делают все для их возвращения на родину. По его словам, в городе полный хаос, грабежи.

"У главного входа базы стоят талибы, которые говорят нам, что защищают нас, поскольку в городе полный хаос. Есть маленькие группировки, которые грабят, воруют. Они говорят, что не тронут нас, но насчет гарантии не знаю, талибы все-таки", - рассказывает Беридзе.

На данный момент граждане Грузии ждут представителей турецкой стороны, которые обещали вывести их на бронированных машинах. По словам Беридзе, турецкая армия контролирует аэропорт.

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video : Sputnik
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Беридзе также разъяснил, почему они не смогли добраться до аэропорта, где их ждал украинский борт.

"Было три варианта в течение ночи, но не стоило выходить на улицу, это означало подписать себе смертный приговор. Поэтому мы приняли решение остаться. Мы позвонили в МИД и сказали, в случае возможности связаться с турецкой стороной, с теми, кто находится в Афганистане на эскорте бронированных машин, и вот сейчас ждем", - сказал Беридзе.

В МИД Грузии заявили, что министр иностранных дел Давид Залкалиани находится в постоянном контакте со своим турецкой коллегой Мевлудом Чавушоглу.

Граждане Грузии, находящиеся в Афганистане, являются контракторами, трудоустроенными в частных компаниях. 17 человек работают в канадской компании, еще шесть человек - в американской.

Талибы в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Ночью Госдепартаментом США было распространено заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

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