"Пока мы в безопасности"- застрявшие в Афганистане граждане Грузии вышли на связь

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Застрявшие в Афганистане граждане Грузии на данный момент находятся в безопасном месте и пока не могут добраться до аэропорта Кабула, чтобы вылететь на родину, сообщает Первый канал.

По словам бывшего военного Маради Беридзе, у граждан Грузии, находящихся в Кабуле, есть связь с министерством иностранных дел и они делают все для их возвращения на родину. По его словам, в городе полный хаос, грабежи.

"У главного входа базы стоят талибы, которые говорят нам, что защищают нас, поскольку в городе полный хаос. Есть маленькие группировки, которые грабят, воруют. Они говорят, что не тронут нас, но насчет гарантии не знаю, талибы все-таки", - рассказывает Беридзе.

На данный момент граждане Грузии ждут представителей турецкой стороны, которые обещали вывести их на бронированных машинах. По словам Беридзе, турецкая армия контролирует аэропорт.

Беридзе также разъяснил, почему они не смогли добраться до аэропорта, где их ждал украинский борт.

"Было три варианта в течение ночи, но не стоило выходить на улицу, это означало подписать себе смертный приговор. Поэтому мы приняли решение остаться. Мы позвонили в МИД и сказали, в случае возможности связаться с турецкой стороной, с теми, кто находится в Афганистане на эскорте бронированных машин, и вот сейчас ждем", - сказал Беридзе.

В МИД Грузии заявили, что министр иностранных дел Давид Залкалиани находится в постоянном контакте со своим турецкой коллегой Мевлудом Чавушоглу.

Граждане Грузии, находящиеся в Афганистане, являются контракторами, трудоустроенными в частных компаниях. 17 человек работают в канадской компании, еще шесть человек - в американской.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Ночью Госдепартаментом США было распространено заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

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