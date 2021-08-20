Ограничения против коронавируса ужесточаются в Турции

С началом учебного года непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю, заявил Эрдоган

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Турецкие власти планируют сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны", - цитирует заявление Эрдогана газета Hurriyet.

По словам президента, с началом учебного года 6 сентября непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.

По данным Минздрава Турции, с начала пандемии в стране зафиксированы более 5,7 миллиона заболеваний коронавирусом, скончались более 51 тысячи пациентов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 45 миллионов граждан.