Испания - Греция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

Матч между сборными Испании и Греции, вне всяких сомнений, интересен всем болельщикам сборной Грузии. С испанцами нам предстоит сыграть 28 марта, а 31 числа подопечных Вилли Саньоля ждет непростой выезд в Салоники. Так что присмотреться лишний раз к соперникам будет полезно.

У сборной Испании есть определенные кадровые проблемы. В предстоящем матче своим партнерам не смогут помочь Морено и Фати. Но в распоряжении Луиса Энрике есть Мората, Торрес, Ольмо, Канальес. Этого списка вполне достаточно для того, чтобы начать отборочный турнир с трех набранных очков. Но я почти уверен, что победы с крупным счетом не будет.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Игроки сборной Греции

Лишь в одной встрече из последних шести с участием "фурии роха" был пробит букмекерский "верх". Но получился он запоминающимся. В матче Лиги наций УЕФА Испания разгромила Германию со счетом 6:0 (!). До этого же подопечные Энрике трижды сыграли вничью (дважды 1:1 и один раз 0:0), выиграли у Швейцарии 1:0 и с таким же счетом уступили Украине. Как видите, Испания далеко не всегда радует своих поклонников результативными играми.

Обилия голов не стоит ожидать и в матче против Греции, которая традиционно очень глубоко играет в обороне. Только в одной встрече из последних пяти, когда "эллины" обыграли Кипр 2:1, прошел букмекерский "верх". К тому же это самое начало отборочного цикла и той же Испании предстоит провести три матча за неполную неделю. Так что будет вполне логично, если хозяева сыграют в экономрежиме и ограничатся одним или двумя голами.

Ставка: Испания забьет меньше 2.5 мячей за 1,8.