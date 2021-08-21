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Футбол. РПЛ. Матч Сочи — Ростов

"Нижний Новгород" – "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1127)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Нижний Новгород" и "Ростов"

В рамках V тура российской премьер-лиги дебютант РПЛ "Нижний Новгород" на своем поле примет "Ростов".

"Нижний Новгород" очень бодро стартовал в элите российского футбола. В трех стартовых матчах подопечные Александра Кержакова одержали две победы и один раз сыграли вничью. Первое поражение "НН" потерпел только в прошлые выходные, уступив "Уфе" 1:2.

Что касается "Ростова", то клуб провалил старт чемпионата и перед отчетным туром находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав всего одно в четырех матчах (ничья с "Химками" 1:1). Объяснение этому простое – чехарда с главными тренерами. Карпин начал с командой, но потом решил сосредоточиться на работе в сборной России.

 

Футбол. РПЛ. Матч Нижний Новгород - Сочи
© photo: Sputnik / Grigoriy Sokolov
Футбол. РПЛ. Матч "Нижний Новгород" - "Сочи"

Выводить "Ростов" из кризиса поручили Юрию Семину, но первый блин у опытного специалиста получился комом. В прошлом туре "Ростов" у себя дома крупно уступил ЦСКА 1:3.

В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают гостям. На победу "Ростова" можно поставить с коэффициентом 2,4 (против 3.0 у "НН"). Это вполне логично. "Нижний" производит очень приятное впечатление, но во главе "Ростова" Семин, и это говорит о многом.

Я почти уверен в том, что "Ростов" сумеет увезти очки из "Нижнего Новгорода". Вполне возможно, что это будет даже победа, но с минимальным перевесом.

Ставка: победа "Ростова" в один мяч или ничья за 1,76

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1127)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Ростов, Нижний Новогород, Чемпионат России по футболу

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