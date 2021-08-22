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Местные выборы в Грузии 2021
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"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии
"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии
Кроме своих кандидатов "Единое нацдвижение" назвало представителей оппозиции, которых поддержит на выборах в шести муниципалитетах страны 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T22:32+0400
2021-08-24T16:43+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года.Первые 28 кандидатов в мэры были названы партией 15 августа. Кроме того, кандидатом от ЕНД на выборах мэра Поти был представлен Гиги Угулава.Лидер ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.Кандидатами от "Национального движения" станут:Кроме того, Единое национальное движение поддержит следующих кандидатов от других оппозиционных партий:Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика грузии, грузия, новости, единое нацдвижение, местные выборы

"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии

22:32 22.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© photo : Nika Melia / FBНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
© photo : Nika Melia / FB
Кроме своих кандидатов "Единое нацдвижение" назвало представителей оппозиции, которых поддержит на выборах в шести муниципалитетах страны
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года.
Первые 28 кандидатов в мэры были названы партией 15 августа. Кроме того, кандидатом от ЕНД на выборах мэра Поти был представлен Гиги Угулава.
Лидер ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.
Кандидатами от "Национального движения" станут:
  1. Сенаки - Коба Накопия;
  2. Озургети - Ираклий Глонти;
  3. Чохатаури - Нона Сихарулидзе;
  4. Цаленджиха - Гия Харчилава;
  5. Чхороцку - Бадри Карчава;
  6. Они - Важа Цецадзе;
  7. Цагери - Мадонна Бенделиани;
  8. Цхалтубо - Заза Метревели;
  9. Ткибули - Бесик Зосиашвили;
  10. Багдати - Георгий Робакидзе;
  11. Харагаули - Давид Маглаперидзе;
  12. Сачхере - Ирине Грдзелишвили;
  13. Ахалцихе - Давид Валиашвили;
  14. Ахалкалаки - Мелик Гарисян;
  15. Ниноцминда - Авак Мдоян;
  16. Боржоми - Гиви Джоборди;
  17. Душети - Леван Леквеишвили;
  18. Тианети - Илья Архемашвили;
  19. Казбеги - Имеда Шиолашвили;
  20. Марнеули - Эльдар Мустафаев;
  21. Болниси - Вахтанг Чагелишвили;
  22. Гардабани - Бесик Кахабришвили;
  23. Цалка - Руслан Хуцишвили;
  24. Кварели - Александр Мчедлишвили.
Кроме того, Единое национальное движение поддержит следующих кандидатов от других оппозиционных партий:
    1. Зураб Джапаридзе в Лагодехи,
    2. Зураб Буцхрикидзе в Терджоле,
    3. Нодар Чачанидзе в Чиатуре,
    4. Лия Мухашаврия в Ланчхути,
    5. Зураб Джибухая в Хони,
    6. Геги Гуледани в Местия.
Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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