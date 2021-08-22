https://sputnik-georgia.ru/20210822/Edinoe-natsdvizhenie-predstavilo-ostavshikhsya-kandidatov-v-mery-gorodov-Gruzii-252646730.html

"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии

"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии

Кроме своих кандидатов "Единое нацдвижение" назвало представителей оппозиции, которых поддержит на выборах в шести муниципалитетах страны 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T22:32+0400

2021-08-22T22:32+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года.Первые 28 кандидатов в мэры были названы партией 15 августа. Кроме того, кандидатом от ЕНД на выборах мэра Поти был представлен Гиги Угулава.Лидер ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.Кандидатами от "Национального движения" станут:Кроме того, Единое национальное движение поддержит следующих кандидатов от других оппозиционных партий:Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика грузии, грузия, новости, единое нацдвижение, местные выборы