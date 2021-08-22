https://sputnik-georgia.ru/20210822/Glavnoe-o-koronaviruse-v-Gruzii-na-21-avgusta-polnostyu-vaktsinirovano-10-vzroslykh-252643903.html
Главное о коронавирусе в Грузии на 22 августа: полностью вакцинировано 10% взрослых
Главное о коронавирусе в Грузии на 22 августа: полностью вакцинировано 10% взрослых
На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, cостояние 1 547 пациентов тяжелое 22.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-22T15:31+0400
2021-08-22T15:31+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. По состоянию на 22 августа полностью вакцинированы (двумя дозами) 286 187 человек, что составляет 10% взрослого населения Грузии, говорится в сообщении Национального центра по контролю за заболеваниями.По данным Центра, хотя бы одной дозой вакцинировано 675 978 человек, что составляет 23,7 процента взрослого населения. Всего, по состоянию на 22 августа, в Грузии было проведено 962 165 вакцинаций, за последние 24 часа вакцинированы 23 303 человека.За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест. Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803.На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, 3 494 человека находятся в ковид-гостиницах, 48 820 человек проходят курс лечения дома.Состояние 1 547 пациентов тяжелое, 336 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210822/V-polevom-gospitale-Tbilisi-razmescheno-uzhe-60-patsientov-s-COVID-252643851.html
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, новости, covid-19, вакцинация, коронавирус covid-2019, статистика, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
Главное о коронавирусе в Грузии на 22 августа: полностью вакцинировано 10% взрослых
15:31 22.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, cостояние 1 547 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik.
По состоянию на 22 августа полностью вакцинированы (двумя дозами) 286 187 человек, что составляет 10% взрослого населения Грузии, говорится в сообщении
Национального центра по контролю за заболеваниями.
По данным Центра, хотя бы одной дозой вакцинировано 675 978 человек, что составляет 23,7 процента взрослого населения. Всего, по состоянию на 22 августа, в Грузии было проведено 962 165 вакцинаций, за последние 24 часа вакцинированы 23 303 человека.
За сутки сделано 34 159 тестов, из которых 19 708 на антиген и 14 451 ПЦР-тест. Показатель инфицирования: за сутки – 11,3%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 10,8%.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803.
На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев, из них 7 345 нуждается в стационарном лечении, 3 494 человека находятся в ковид-гостиницах, 48 820 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 1 547 пациентов тяжелое, 336 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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