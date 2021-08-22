https://sputnik-georgia.ru/20210822/Impichment-Baydenu-Demokraty-gotovyat-operatsiyu-Preemnik-252645330.html

Импичмент Байдену. Демократы готовят операцию "Преемник"

Импичмент Байдену. Демократы готовят операцию "Преемник"

События в Афганистане наглядно выявили слабость Америки и ее нынешнего политического руководства, лишенного стратегического видения ситуации даже на ближайшую... 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T21:05+0400

2021-08-22T21:05+0400

2021-08-23T09:27+0400

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"Байден должен уйти!" — после унизительных для Америки событий в Кабульском аэропорту это требование звучит все громче и чаще, констатирует колумнист РИА Новости.Хештег #ImpeachBiden ("Подвергните Байдена импичменту") в последние дни стал одним из самых популярных в американском Twitter. Впервые за время правления 46-го президента общий рейтинг его популярности опустился ниже 50 процентов и, судя по тенденциям, стремится к отрицательным значениям, когда количество не одобряющих его политику превысит численность сторонников.Призыв Дональда Трампа "Байден должен уйти с позором" тут же получил реальное воплощение. Яростная сторонница предыдущего президента конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что начала практическую работу над подготовкой процедуры импичмента Джо Байдена в конгрессе.В беседе с ней стратег правого крыла республиканцев и один из основных идеологов "трампизма" Стив Бэннон предложил новую тактику для противников нынешнего президента: после выборов 2022 года палата представителей хотя бы на 100 дней избирает Трампа своим спикером вместо Нэнси Пелоси, тот подвергает Байдена процедуре импичмента, тем самым начиная свою президентскую кампанию. Причем Трампу для этого даже необязательно избираться в конгресс: теоретически спикером палаты представителей может быть и не конгрессмен (чего, правда, никогда не происходило на деле).Конечно, сценарий импичмента кажется всем крайне невероятным. Но, судя по всему, демократы на всякий случай готовятся к операции "Преемник". Бросается в глаза то, как они в последние дни бережно охраняют вице-президента Камалу Харрис от негатива, связанного с афганской тематикой.Вдруг на время забыт термин "администрация Байдена — Харрис", она, в отличие от прежних дней, не стоит с бессмысленной улыбкой за спиной президента, ни разу не высказалась на тему трагедии в Кабульском аэропорту, на публике мелькнула только в среду, во время заседания совета по безопасности при президенте, да и то вызвав смех в соцсетях в связи с попыткой выглядеть незаметной на совещании. Правда, даже демократическая пресса признает, что Харрис не сможет избежать критики за свою роль в процессе принятия решений по поводу стратегии выхода из Афганистана.Не добавил Байдену и его команде популярности брифинг, который президент устроил в связи с победой талибов, срочно вернувшись в этой связи из отпуска. Зачитав набор крайне противоречивых фраз и свалив вину за поражение Америки исключительно на самих афганцев, Байден продемонстрировал хорошую физическую форму, стремительно убежав от неудобных вопросов журналистов.А ведь тем было что спросить у своего лидера. В частности, припомнить его же обещания, данные всего-то чуть больше месяца назад, о том, что никто "ни при каких обстоятельствах" не увидит в Кабуле сцен, похожих на эвакуацию в Сайгоне (Южный Вьетнам) в 1975 году, а "Талибан"* по своей силе и близко не напоминает армию Северного Вьетнама и потому не сможет взять под контроль Кабул и весь Афганистан. Подумать только, сей человек всего-то за пару недель до этого хвастливо заявлял, что президент России завидует ему в связи с высоким уровнем американской разведки.Судя по нервным ответам Байдена и представителей его команды на любые вопросы о параллелях между Вьетнамом-1975 и Афганистаном-2021, эти аналогии в крайней степени задевают американского президента. А после появления вертолетов над крышей посольства США в Кабуле (то есть тех самых сцен, которые Байден 8 июля обещал "ни при каких обстоятельствах" не допустить) только ленивый не проводит эти аналогии. Причина беспокойства главы Белого дома очевидна: для него это — персональное дело.Ведь политическая карьера Байдена фактически началась с вьетнамской темы. Именно на ней он сенсационно выиграл свои первые выборы в 1972 году, став самым молодым сенатором США. Именно на дебатах по стратегии выхода из Вьетнама в том самом 1975 году Байден ковал себе имидж специалиста по международным вопросам и принципиального защитника национальных интересов. Неудивительно, что после появления позорных кадров из Кабульского аэропорта многие американские СМИ решили вспомнить о том, какую же позицию занимал молодой сенатор Байден во время публикации похожих снимков из Сайгона в далеком 1975-м.Изучая взгляды Байдена тех лет, можно сделать вывод о том, что именно тогда и зародилась его нынешняя стратегия выхода из Афганистана. Но в 1975 году он находился в позиции жесткого критика президента-республиканца Джеральда Форда, что помогало молодому демократу набирать политические баллы. А сейчас, когда Байден сам принимает решения и должен нести за них ответственность, та же самая стратегия, которую он отстаивал полвека назад, оказывается полностью провальной. То, на чем нынешний президент США сделал себе карьеру, теперь ведет его к политическому краху.А карьера в 1975 году строилась им на откровенном предательстве своих вчерашних союзников — властей и армии Южного Вьетнама. Более яростного противника программы эвакуации вьетнамцев из Сайгона, чем молодой Джо Байден, тогда в сенате и не было. Он категорически выступал против выделения средств на эвакуацию, заявляя:"Я не верю, что Соединенные Штаты имеют обязательство, моральное или какое бы то ни было еще, эвакуировать иностранных граждан… Соединенные Штаты не обязаны эвакуировать одного или тысячу одного южного вьетнамца".На очных дебатах с госсекретарем США Генри Киссинджером сенатор Байден заявил, что не поддержит спасение южновьетнамских союзников США. "Я проголосую за любую сумму на вывоз американцев. Я не желаю смешивать это с вывозом вьетнамцев".Вот и объяснение нынешней стратегии поспешного бегства американцев из Кабула. Это объяснение и стрельбы американских морпехов по отчаявшейся толпе афганцев в аэропорту, и намотанных на шасси самолета ВВС США афганских юношей, и падающих с неба людей. Как не провести параллель между позицией Байдена образца 1975 года относительно вьетнамских союзников и циничными словами посла США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что "наши друзья и союзники не виснут на самолетах".Но именно поэтому все подобные параллели персонально задевают Байдена: провал стратегии выхода США из войны-2021 выявляет и провал политики, на которую нынешний президент делал ставку еще в молодости.А вспомните, как год назад он строил свою кампанию на критике позиции Трампа, игнорирующего союзников США, громогласно объявив тем в начале своего срока: "Америка вернулась". Сейчас же союзники по НАТО задаются вопросом, в чем же смысл альянса, с которым Вашингтон даже не согласовал решение о выходе из Афганистана, где, по идее, происходила операция именно НАТО, а не только Пентагона.Что уж говорить о резком забвении Байденом статуса "главного союзника США вне НАТО", который еще как бы имеет Афганистан (на заметку Украине, страстно желающей получить этот титул). Если даже CNN, доселе верноподданнически обслуживавшая Байдена по всем направлениям, пишет о том, что союзникам США нынешняя политика Вашингтона больше напоминает трамповский лозунг "America first" (как вы понимаете, большего оскорбления для демократов сложно представить), то это действительно говорит о том, что у Байдена намечаются проблемы и внутри собственного лагеря.Сейчас некоторые американские аналитики высказывают мнение о том, что позор Кабула, слегка повредив имиджу Байдена, в значительной степени не отразится на последующих выборах. Снова-таки проводя параллели с позором Сайгона-1975, они доказывают, что эта тема особо не повлияла на президентскую кампанию 1976 года, несмотря на то, что США были охвачены "вьетнамизацией" внутренней политики гораздо сильнее, чем сейчас на нее влияют войны в Афганистане или Ираке.Похоже, на это надеется (или как минимум до недавнего времени надеялся) и сам глава Белого дома. Судя по книге Джорджа Пакера "Наш человек", еще будучи вице-президентом, Байден настаивал на выходе из Афганистана, невзирая на любые гуманитарные потери и ущерб для имиджа. Он отвечал на такие соображения: "Плевать на это ("f…k that"). Мы не должны беспокоиться об этом. Мы сделали это во Вьетнаме. Никсону и Киссинджеру сошло это с рук".Сойдет ли это с рук Байдену, покажет уже ближайшее время. События в Афганистане наглядно выявили слабость Америки и ее нынешнего политического руководства, лишенного стратегического видения ситуации даже на ближайшую перспективу. Этими слабостями могут воспользоваться и наверняка постараются воспользоваться противники Байдена и внутри, и вовне США. Кабул-2021 может стать началом конца его политической карьеры, так блестяще начавшейся с событий в Сайгоне в далекие 70-е годы.*Террористическая организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, политика, конфликты, сша, джо байден, афганистан, импичмент