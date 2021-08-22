https://sputnik-georgia.ru/20210822/Partnerstvo-i-biznes-o-chem-govorili-premery-Gruzii-i-Ukrainy-252644657.html

Партнерство и бизнес: о чем говорили премьеры Грузии и Украины

Партнерство и бизнес: о чем говорили премьеры Грузии и Украины

У Тбилиси и Киева есть все перспективы для расширения инвестиционного сотрудничества, заявил украинский премьер-министр 22.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-22T17:01+0400

2021-08-22T17:01+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Украина для Грузии является не только дружественным государством, но и стратегическим партнером, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.Гарибашвили находится на Украине с официальным визитом уже второй день."Украина и украинский народ нам очень дороги. Украина не только дружественная страна, но и наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы вывести наши отношения на еще более высокий уровень", - сказал Ираклий Гарибашвили.По его словам, в этом году число украинских туристов, посетивших Грузию, выросло на 70%."Товарооборот между нашими странами увеличился на 32%. Мы обсудили шаги, которые нам необходимо предпринять вместе, чтобы увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов", - сказал Ираклий Гарибашвили.Шмыгаль в свою очередь заявил, что у Грузии и Украины есть все перспективы для расширения инвестиционного сотрудничества.По его словам, на встрече была выражена готовность к интенсивному развитию транзитного потенциала."Мы должны использовать существующую инфраструктуру черноморских портов и паромов, мы также должны приложить все усилия для увеличения грузопотока между нашими странами, а также обеспечить перевозки в третьи страны с использованием территории Грузии и Украины", - сказал Шмигаль.В рамках визита запланирована встреча Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром также входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили.Дипломатические отношения между Грузией и Украиной были установлены в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между странами подписано более 105 двусторонних и многосторонних соглашений.Между странами действует режим свободной торговли. В 2020 году торговый оборот между странами составил более 608 миллионов долларов, а в 2019 - 666,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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