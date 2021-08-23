https://sputnik-georgia.ru/20210823/Akinshina-snyalas-polnostyu-obnazhennoy-i-shokirovala-podpischikov-252652588.html

Акиньшина снялась полностью обнаженной и шокировала подписчиков

Акиньшина снялась полностью обнаженной и шокировала подписчиков

Смелая фотография артистки одних восхитила, а других - покоробила. Якобы, не пристало многодетной матери сниматься таком виде 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T14:53+0400

2021-08-23T14:53+0400

2021-08-23T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Известная российская актриса Оксана Акиньшина опубликовала в своем Instagram откровенное фото - на снимке она позирует на морском берегу полностью обнаженной.34-летняя Акиньшина запечатлена на черно-белом кадре в полный рост. Из одежды на Акиньшиной только шляпа."Красота спасет этот мир", "Это очень и очень красиво", "Смело", — прокомментировали снимок подписчики артистки.Прокомментировали фото и известные актеры. К примеру, Анна Чиповская в шутку написала, что Оксане очень идет шляпа, Светлана Устинова сказала "Wow!", а Павел Деревянко не нашел что сказать кроме "Вауч".Естественно, среди подписчиков нашлись и те, кто раскритиковал Акиньшину за столь откровенную публикацию — мол, многодетной матери стыдно позировать в таком виде в публичном месте.Оксана Акиньшина в настоящее время отдыхает на море со своими детьми — четырехлетней дочерью Эмми и восьмилетним сыном Константином. Дети родились у Оксаны в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. У актрисы также есть сын Филипп. Его отец — бизнесмен Дмитрий Литвинов, за которым Акиньшина была замужем до знакомства с Геловани.Сейчас журналисты активно приписывают Оксане роман с с 35-летним режиссером и актером Данилой Козловским, в его фильме "Чернобыль" актриса снималась в главной роли. Однако звезды не делали никаких официальных заявлений, но их неоднократно видели вместе не только на светских мероприятиях. У Козловского, в свою очередь, не так давно произошел разрыв с Ольгой Зуевой, которая является матерью его дочери Оды-Валентины. Причины разрыва пара не раскрывала, но в одном из своих интервью Данила заметил, что по отношению к бывшей возлюбленной он поступил "гадко".Читайте также: Пример для подражания: Козловский показал снимок мамы и шокировал Сеть"Я буду скучать" - кому Данила Козловский подарил в Тбилиси розыКого спас Данила Козловский в Тбилиси от верной смерти - фотоКого Данила Козловский назвал "Королевой Старого Тбилиси" - фото

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