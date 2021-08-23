https://sputnik-georgia.ru/20210823/COVID--statistika-Gruziya-na-pike-chetvertoy-volny-koronavirusa-252652055.html

COVID–статистика: Грузия на пике четвертой волны коронавируса

COVID–статистика: Грузия на пике четвертой волны коронавируса

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 831 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T14:07+0400

2021-08-23T14:07+0400

2021-08-23T15:03+0400

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу - за последние сутки сделано 22 875 тестов на коронавирус и выявлено 2 354 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксированоса 517 098 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 200 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 453 488 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 831.Из 2 354 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 942 случая, Аджарии – 368, Имерети – 316, Квемо Картли – 108, Шида Картли – 108, Гурия – 64, Самегрело - Земо Сванети – 156, Кахети – 166, Мцхета-Мтианети – 33, Самцхе-Джавахети – 75, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.На данный момент в Грузии 56 753 активных случая, из них 7 400 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 557 пациентов тяжелое, из них 361 подключен к аппарату искусственного дыхания. 3 346 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 46 007 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 125 человек, а в самоизоляции – 55 323.Показатель положительности по данным на 22 августа составляет 10.29%, за две недели – 10.94%, за семь дней – 10.80%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Esche-odin-polevoy-gospital-dlya-patsientov-s-COVID-otkrylsya-v-stolitse-Gruzii-252650334.html

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, новости, общество , грузия, covid-19, коронавирус covid-2019, пандемия, вакцина