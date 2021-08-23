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Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии
Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии
Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов 23.08.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии - он расположен на улице Кавтарадзе, заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.Этот полевой госпиталь сможет принять около 200 пациентов, и он полностью оснащен аппаратами для кислорода. Госпиталь начал прием пациентов уже с 22 августа.По словам Тикарадзе, в госпитальном секторе страны мест больше нет и особо критическое положение наблюдается в Тбилиси."У нас в госпитальном секторе нет мест. Исходя из этого, мы стараемся использовать любой ресурс, в том числе и полевые госпитали. Подобное планирование идет и в региональном ключе. На этом этапе нужно отметить, что в Тбилиси особо критическое положение", - подчеркнула Тикарадзе.На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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covid-19, грузия, новости, общество , ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии

13:18 23.08.2021
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliПолевой госпиталь для ковид-пациентов
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии - он расположен на улице Кавтарадзе, заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
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Этот полевой госпиталь сможет принять около 200 пациентов, и он полностью оснащен аппаратами для кислорода. Госпиталь начал прием пациентов уже с 22 августа.
По словам Тикарадзе, в госпитальном секторе страны мест больше нет и особо критическое положение наблюдается в Тбилиси.
"У нас в госпитальном секторе нет мест. Исходя из этого, мы стараемся использовать любой ресурс, в том числе и полевые госпитали. Подобное планирование идет и в региональном ключе. На этом этапе нужно отметить, что в Тбилиси особо критическое положение", - подчеркнула Тикарадзе.
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На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов.
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