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Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии

Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии

Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T13:18+0400

2021-08-23T13:18+0400

2021-08-23T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии - он расположен на улице Кавтарадзе, заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.Этот полевой госпиталь сможет принять около 200 пациентов, и он полностью оснащен аппаратами для кислорода. Госпиталь начал прием пациентов уже с 22 августа.По словам Тикарадзе, в госпитальном секторе страны мест больше нет и особо критическое положение наблюдается в Тбилиси."У нас в госпитальном секторе нет мест. Исходя из этого, мы стараемся использовать любой ресурс, в том числе и полевые госпитали. Подобное планирование идет и в региональном ключе. На этом этапе нужно отметить, что в Тбилиси особо критическое положение", - подчеркнула Тикарадзе.На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Glava-Minzdrava-Gruzii-prokommentirovala-smert-patsientov-vaktsinirovannykh-dvumya-dozami-252650111.html

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covid-19, грузия, новости, общество , ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году