https://sputnik-georgia.ru/20210823/Esche-odin-polevoy-gospital-dlya-patsientov-s-COVID-otkrylsya-v-stolitse-Gruzii-252650334.html
Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии
Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии
Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T13:18+0400
2021-08-23T13:18+0400
2021-08-23T13:05+0400
covid-19
грузия
новости
общество
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252595686_0:98:1621:1014_1920x0_80_0_0_802d77bc1bb8f147a180e74c93eed0ba.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии - он расположен на улице Кавтарадзе, заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.Этот полевой госпиталь сможет принять около 200 пациентов, и он полностью оснащен аппаратами для кислорода. Госпиталь начал прием пациентов уже с 22 августа.По словам Тикарадзе, в госпитальном секторе страны мест больше нет и особо критическое положение наблюдается в Тбилиси."У нас в госпитальном секторе нет мест. Исходя из этого, мы стараемся использовать любой ресурс, в том числе и полевые госпитали. Подобное планирование идет и в региональном ключе. На этом этапе нужно отметить, что в Тбилиси особо критическое положение", - подчеркнула Тикарадзе.На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Glava-Minzdrava-Gruzii-prokommentirovala-smert-patsientov-vaktsinirovannykh-dvumya-dozami-252650111.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252595686_0:47:1621:1065_1920x0_80_0_0_935393da0066c61ae8986aa76f6fc3dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
covid-19, грузия, новости, общество , ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии
Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии - он расположен на улице Кавтарадзе, заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Этот полевой госпиталь сможет принять около 200 пациентов, и он полностью оснащен аппаратами для кислорода. Госпиталь начал прием пациентов уже с 22 августа.
По словам Тикарадзе, в госпитальном секторе страны мест больше нет и особо критическое положение наблюдается в Тбилиси.
"У нас в госпитальном секторе нет мест. Исходя из этого, мы стараемся использовать любой ресурс, в том числе и полевые госпитали. Подобное планирование идет и в региональном ключе. На этом этапе нужно отметить, что в Тбилиси особо критическое положение", - подчеркнула Тикарадзе.
На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале