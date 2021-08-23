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Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?
Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?
В ближайшие дни гостей и жителей Грузии ждут дожди - не забудьте прихватить с собой зонтик 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T15:31+0400
2021-08-23T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В течение ближайших дней в Грузии ожидается дождь, а в некоторых местах град и гроза, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды.23 и 24 августа в отдельных регионах страны ожидается дождь, такая же ситуация будет 25 и 26 августа.Температура воздуха в Западной Грузии будет колеблется от 28 до 33 градусов тепла, а в Восточной Грузии от 31 до 36 градусов тепла.В Тбилиси 23-24 августа ожидаются кратковременные дожди, а 25-26 августа погода будет без осадков. Температура воздуха поднимется до 32-34 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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погода в грузии, новости, грузия, погода
Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?
В ближайшие дни гостей и жителей Грузии ждут дожди - не забудьте прихватить с собой зонтик
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
В течение ближайших дней в Грузии ожидается дождь, а в некоторых местах град и гроза, сообщается на странице
Национального агентства окружающей среды.
23 и 24 августа в отдельных регионах страны ожидается дождь, такая же ситуация будет 25 и 26 августа.
Температура воздуха в Западной Грузии будет колеблется от 28 до 33 градусов тепла, а в Восточной Грузии от 31 до 36 градусов тепла.
В Тбилиси 23-24 августа ожидаются кратковременные дожди, а 25-26 августа погода будет без осадков. Температура воздуха поднимется до 32-34 градусов тепла.
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