https://sputnik-georgia.ru/20210823/Dozhd-grad-groza-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-Gruzii-252653181.html

Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?

Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?

В ближайшие дни гостей и жителей Грузии ждут дожди - не забудьте прихватить с собой зонтик 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В течение ближайших дней в Грузии ожидается дождь, а в некоторых местах град и гроза, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды.23 и 24 августа в отдельных регионах страны ожидается дождь, такая же ситуация будет 25 и 26 августа.Температура воздуха в Западной Грузии будет колеблется от 28 до 33 градусов тепла, а в Восточной Грузии от 31 до 36 градусов тепла.В Тбилиси 23-24 августа ожидаются кратковременные дожди, а 25-26 августа погода будет без осадков. Температура воздуха поднимется до 32-34 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-23-29-avgusta-252648213.html

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