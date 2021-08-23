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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Dozhd-grad-groza-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-Gruzii-252653181.html
Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?
Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?
В ближайшие дни гостей и жителей Грузии ждут дожди - не забудьте прихватить с собой зонтик 23.08.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В течение ближайших дней в Грузии ожидается дождь, а в некоторых местах град и гроза, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды.23 и 24 августа в отдельных регионах страны ожидается дождь, такая же ситуация будет 25 и 26 августа.Температура воздуха в Западной Грузии будет колеблется от 28 до 33 градусов тепла, а в Восточной Грузии от 31 до 36 градусов тепла.В Тбилиси 23-24 августа ожидаются кратковременные дожди, а 25-26 августа погода будет без осадков. Температура воздуха поднимется до 32-34 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-23-29-avgusta-252648213.html
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погода в грузии, новости, грузия, погода

Дождь, град, гроза: какая погода ждет жителей Грузии?

15:31 23.08.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЛюди с зонтом под дождем
Люди с зонтом под дождем - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В ближайшие дни гостей и жителей Грузии ждут дожди - не забудьте прихватить с собой зонтик
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В течение ближайших дней в Грузии ожидается дождь, а в некоторых местах град и гроза, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды.
Вид на город Тбилиси - набережная и мост Мира - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 23-29 августа
23 августа, 10:31
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23 и 24 августа в отдельных регионах страны ожидается дождь, такая же ситуация будет 25 и 26 августа.
Температура воздуха в Западной Грузии будет колеблется от 28 до 33 градусов тепла, а в Восточной Грузии от 31 до 36 градусов тепла.
В Тбилиси 23-24 августа ожидаются кратковременные дожди, а 25-26 августа погода будет без осадков. Температура воздуха поднимется до 32-34 градусов тепла.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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