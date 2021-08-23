https://sputnik-georgia.ru/20210823/Imnadze-Lokdauna-ne-budet-a-ogranicheniya--da-252654165.html
Имнадзе: локдауна не будет, а ограничения – да
Имнадзе: локдауна не будет, а ограничения – да
Эпидемиологи в который раз призывают население воздержаться от проведений массовых мероприятий и идти вакцинироваться 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T16:50+0400
2021-08-23T16:50+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Введение локдауна в Грузии не планируется, однако рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе."На координационном совете вопрос локдауна не рассматривается. Но рассматривается вопрос того, что будут добавлены ограничения, которые не скажутся губительно на экономике страны", - отметил медик.Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджарии, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах.Сегодня Имнадзе побывал в Кахети и ознакомился с эпидположением в регионе. По его словам, первичное здравоохранение и госпитальный сектор должны быть готовы к ожидаемой нагрузке. По его словам, в Кахети низкий показатель вакцинации. Врач призвал местных жителей к активности."Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и разумность, перенести сейчас большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого", - отметил Имнадзе.Грузия переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В стране за последние сутки выявлено 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.Власть призывает граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, новости, общество , covid-19, вакцина, пандемия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
Имнадзе: локдауна не будет, а ограничения – да
16:50 23.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
Эпидемиологи в который раз призывают население воздержаться от проведений массовых мероприятий и идти вакцинироваться
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Введение локдауна в Грузии не планируется, однако рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
"На координационном совете вопрос локдауна не рассматривается. Но рассматривается вопрос того, что будут добавлены ограничения, которые не скажутся губительно на экономике страны", - отметил медик.
Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджарии, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах.
Сегодня Имнадзе побывал в Кахети и ознакомился с эпидположением в регионе. По его словам, первичное здравоохранение и госпитальный сектор должны быть готовы к ожидаемой нагрузке. По его словам, в Кахети низкий показатель вакцинации. Врач призвал местных жителей к активности.
"Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и разумность, перенести сейчас большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого", - отметил Имнадзе.
Грузия переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В стране за последние сутки выявлено 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.
Власть призывает граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.
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