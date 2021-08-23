https://sputnik-georgia.ru/20210823/Imnadze-Lokdauna-ne-budet-a-ogranicheniya--da-252654165.html

Имнадзе: локдауна не будет, а ограничения – да

Имнадзе: локдауна не будет, а ограничения – да

Эпидемиологи в который раз призывают население воздержаться от проведений массовых мероприятий и идти вакцинироваться 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T16:50+0400

2021-08-23T16:50+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Введение локдауна в Грузии не планируется, однако рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе."На координационном совете вопрос локдауна не рассматривается. Но рассматривается вопрос того, что будут добавлены ограничения, которые не скажутся губительно на экономике страны", - отметил медик.Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджарии, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах.Сегодня Имнадзе побывал в Кахети и ознакомился с эпидположением в регионе. По его словам, первичное здравоохранение и госпитальный сектор должны быть готовы к ожидаемой нагрузке. По его словам, в Кахети низкий показатель вакцинации. Врач призвал местных жителей к активности."Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и разумность, перенести сейчас большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого", - отметил Имнадзе.Грузия переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В стране за последние сутки выявлено 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.Власть призывает граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, общество , covid-19, вакцина, пандемия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году