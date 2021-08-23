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Как избежать новых ограничений из-за пандемии коронавируса в Грузии

Как избежать новых ограничений из-за пандемии коронавируса в Грузии

Ситуация с эпидемией стабилизируется только тогда, когда все будут строго придерживаться всех рекомендаций и правил, заявил эпидемиолог 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T07:01+0400

2021-08-23T07:01+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В случае, если население Грузии будет соблюдать дистанцию и носить маски, а также активно подключится к процессу вакцинации, то можно будет избежать введения новых ограничений, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.По словам Гамкрелидзе, в ближайшие две недели эпидемиологическая ситуация подлежит тщательному наблюдению."Высокие показатели смертности, в первую очередь, связаны с количеством заболевших. Чем выше количество заболевших, тем выше смертность, которая составляет примерно 1-1,5%. При этом эпидемия стабилизируется только тогда, когда мы будем строго придерживаться всех рекомендаций и правил. Это означает, что мы носим маску внутри и снаружи, в помещении и на улице. Несмотря ни на что, сегодня это все еще нарушается, даже в закрытых пространствах не носят маску", - сказал Гамкрелидзе журналистам.Гамкрелидзе подчеркнул, что в данный момент сектор здравоохранения переживает сильное давление, количество койко-мест в больницах лимитировано.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 803. Скончались 48 человек.По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 514 744 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 332 человека, а с начала пандемии – 448 288. Скончался 6 771.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210822/Glavnoe-o-koronaviruse-v-Gruzii-na-21-avgusta-polnostyu-vaktsinirovano-10-vzroslykh-252643903.html

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, новости, covid-19, коронавирус covid-2019, пандемия, амиран гамкрелидзе