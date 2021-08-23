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Курс лари на понедельник – 3,1257 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 3,1257 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T09:20+0400
2021-08-24T16:43+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузинская экономика
грузия
новости
валютный курс
национальный банк грузии
лари
доллар
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 августа в размере 3,1257 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузинская экономика , грузия, новости, валютный курс, национальный банк грузии, лари, доллар

Курс лари на понедельник – 3,1257 GEL/$1

09:20 23.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
133
© Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт в старом городе
Обменный пункт в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 августа в размере 3,1257 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару.
Читайте также:
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