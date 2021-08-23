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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nakipelo-Sestra-Asmus-publichno-nabrosilas-na-Polinu-Gagarinu-252651449.html
Накипело! Сестра Асмус публично "набросилась" на Полину Гагарину
Накипело! Сестра Асмус публично "набросилась" на Полину Гагарину
Родственница актрисы попросила певицу уважать труд других людей и не выдумывать сказки для доверчивых поклонников 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T13:36+0400
2021-08-23T13:34+0400
новости
шоу-бизнес
кристина асмус
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сестра российской актрисы Кристины Асмус "набросилась" на певицу Полину Гагарину: девушка уличила артистку в обмане.Недавно в Сети состоялась премьера шикарного клипа Гагариной на композицию "Вчера". В клипе Полина в алом платье ловко выскакивает из автомобиля на ходу. Посмотрев видео, фанаты заинтересовались - выполнила ли певица сложный трюк сама, на что получили утвердительный ответ. Но он понравился не всем зрителям.На самом деле сложный трюк выполнила каскадер и коллега сестры Кристины Асмус - Карины. Девушку возмутил обман певицы, после чего она обвинила Гагарину в обмане.Карина - мастер спорта по гимнастике и каскадер - ее трюки можно было увидеть во многих клипах и сериалах. Вот почему она решила поставить Гагарину на место."Накипело. Вчера Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк в новом клипе выполнила сама. И у нас, каскадеров, вопрос - ну как так? Это неправда", - отметила Карина.Также сестра Асмус оставила ссылку на страничку девушки-каскадера, которая на самом деле выполнила трюк за Гагарину, и попросила певицу не обесценивать работу других людей.Читайте также:Почти близняшки! Сестра Асмус стала ее дублершей в опасной сцене
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новости, шоу-бизнес, кристина асмус

Накипело! Сестра Асмус публично "набросилась" на Полину Гагарину

13:36 23.08.2021
690
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Родственница актрисы попросила певицу уважать труд других людей и не выдумывать сказки для доверчивых поклонников
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сестра российской актрисы Кристины Асмус "набросилась" на певицу Полину Гагарину: девушка уличила артистку в обмане.
Недавно в Сети состоялась премьера шикарного клипа Гагариной на композицию "Вчера". В клипе Полина в алом платье ловко выскакивает из автомобиля на ходу. Посмотрев видео, фанаты заинтересовались - выполнила ли певица сложный трюк сама, на что получили утвердительный ответ. Но он понравился не всем зрителям.
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Публикация от KARINA ASMUS (@karina____asmus)

На самом деле сложный трюк выполнила каскадер и коллега сестры Кристины Асмус - Карины. Девушку возмутил обман певицы, после чего она обвинила Гагарину в обмане.
Карина - мастер спорта по гимнастике и каскадер - ее трюки можно было увидеть во многих клипах и сериалах. Вот почему она решила поставить Гагарину на место.
"Накипело. Вчера Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк в новом клипе выполнила сама. И у нас, каскадеров, вопрос - ну как так? Это неправда", - отметила Карина.
Также сестра Асмус оставила ссылку на страничку девушки-каскадера, которая на самом деле выполнила трюк за Гагарину, и попросила певицу не обесценивать работу других людей.
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