https://sputnik-georgia.ru/20210823/Neft-na-torgakh-dvo-vtornik-stremitilno-dorozhaet-252655008.html

Нефть на торгах во вторник стремительно дорожает

Нефть на торгах во вторник стремительно дорожает

Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T19:27+0400

2021-08-23T19:27+0400

2021-08-24T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 23 августа — Sputnik. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.По состоянию на 17.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83%, до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов - на 4,71%, до 68,21 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5%, до 65,22 доллара.Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате нефть упала в цене на 7-9% - это сильнейшее снижение с октября. Подешевела также и медь - на 5,8%, фондовые биржи АТР опустились за неделю в пределах также 5,8%, Европы - почти на 1-4%, США - примерно на 0,5-1%.Инвесторы были обеспокоены распространением штамма "дельта" коронавируса, что усилило опасения по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений и перспектив восстановления экономики и спроса. В понедельник котировки и индексы уже показывают рост: медь дорожает на 2%, биржи Азии выросли до 2,3%, Европы - поднимаются в пределах 1%.

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Pyat-importerov-zavozyat-v-Gruziyu-pochti-tri-chetverti-avtomobilnogo-topliva-252647235.html

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экономика, новости, цены на нефть