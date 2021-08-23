https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nepogoda-sozdala-problemy-zhitelyam-Samtskhe-Dzhavakheti-v-Gruzii-252649099.html

Непогода создала проблемы жителям Самцхе-Джавахети в Грузии

Непогода создала проблемы жителям Самцхе-Джавахети в Грузии

В регионе были повреждены линии электропередачи, из-за чего часть абонентов осталась без света. К этому времени подача электроэнергии восстановлена 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Град и ливень создали проблемы жителям региона Самцхе-Джавахети, в Аспиндском районе повалены деревья, затоплены дворы.Как заявил корр. "Новости-Грузия" заместитель мэра района Аспиндза Леван Беридзе, серьезного ущерба нет. Во дворе одной из семей села Ниджгори повалено дерево, повреждены сельскохозяйственные угодья.Из-за непогоды обрушилась небольшая масса горы, из-за чего в течение 30 минут дорога Аспиндза-Ахалкалаки была парализована. На дороге стояла колонна трейлеров и автомобилей.Были повреждены линии электропередачи, часть абонентов осталась без света. В районной администрации Аспиндза сообщают, что к этому времени подача электроэнергии восстановлена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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