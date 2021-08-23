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Непогода создала проблемы жителям Самцхе-Джавахети в Грузии
Непогода создала проблемы жителям Самцхе-Джавахети в Грузии
В регионе были повреждены линии электропередачи, из-за чего часть абонентов осталась без света. К этому времени подача электроэнергии восстановлена 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T11:32+0400
2021-08-23T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Град и ливень создали проблемы жителям региона Самцхе-Джавахети, в Аспиндском районе повалены деревья, затоплены дворы.Как заявил корр. "Новости-Грузия" заместитель мэра района Аспиндза Леван Беридзе, серьезного ущерба нет. Во дворе одной из семей села Ниджгори повалено дерево, повреждены сельскохозяйственные угодья.Из-за непогоды обрушилась небольшая масса горы, из-за чего в течение 30 минут дорога Аспиндза-Ахалкалаки была парализована. На дороге стояла колонна трейлеров и автомобилей.Были повреждены линии электропередачи, часть абонентов осталась без света. В районной администрации Аспиндза сообщают, что к этому времени подача электроэнергии восстановлена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-23-29-avgusta-252648213.html
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новости, грузия, происшествия, происшествия в грузии

Непогода создала проблемы жителям Самцхе-Джавахети в Грузии

11:32 23.08.2021
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© photo: Emergency Management Service / FBСпасатели убирают поваленные ветром деревья
Спасатели убирают поваленные ветром деревья - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Emergency Management Service / FB
В регионе были повреждены линии электропередачи, из-за чего часть абонентов осталась без света. К этому времени подача электроэнергии восстановлена
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Град и ливень создали проблемы жителям региона Самцхе-Джавахети, в Аспиндском районе повалены деревья, затоплены дворы.
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23 августа, 10:31
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Как заявил корр. "Новости-Грузия" заместитель мэра района Аспиндза Леван Беридзе, серьезного ущерба нет. Во дворе одной из семей села Ниджгори повалено дерево, повреждены сельскохозяйственные угодья.
Из-за непогоды обрушилась небольшая масса горы, из-за чего в течение 30 минут дорога Аспиндза-Ахалкалаки была парализована. На дороге стояла колонна трейлеров и автомобилей.
Были повреждены линии электропередачи, часть абонентов осталась без света. В районной администрации Аспиндза сообщают, что к этому времени подача электроэнергии восстановлена.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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