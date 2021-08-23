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Местные выборы в Грузии 2021
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Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло
Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло
Бибилашвили - урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города, заявил лидер партии 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T22:56+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры Тбилиси, а депутата парламента Бадри Джапаридзе кандидатом на пост председателя сакребуло (горсовет, ред.)."Хочу всех призвать поддержать "Лело", поддержать любую оппозиционную партию, так как сегодня нами движет общая цель – борьба против голода, нищеты, безработицы, что самое главное, против нигилизма", - заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на презентации кандидатов.По словам Хазарадзе, Бибилашвили - профессионал, урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города."Проблемы в Тбилиси добавляются каждый день. Для мэра города очень важно иметь точные ответы на эти проблемы. По сути, мэр города должен быть надежным и заслуживающим доверия партнером в процессе развития Тбилиси. У нас есть неординарный план развития Тбилиси, который ответит на все компоненты и вызовы, и очень скоро мы представим план Маршала Тбилиси", - заявила Бибилашвили на презентации.Официально регистрация кандидатов завершится 8 сентября, а сами выборы пройдут 2 октября.На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210822/Edinoe-natsdvizhenie-predstavilo-ostavshikhsya-kandidatov-v-mery-gorodov-Gruzii-252646730.html
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политика грузии, грузия, новости, лело для грузии, местные выборы

Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло

22:56 23.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© photo : Lelo For Georgia / FBПартия "Лело для Грузии" представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры столицы Грузии
Партия Лело для Грузии представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo : Lelo For Georgia / FB
Бибилашвили - урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города, заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры Тбилиси, а депутата парламента Бадри Джапаридзе кандидатом на пост председателя сакребуло (горсовет, ред.).
"Хочу всех призвать поддержать "Лело", поддержать любую оппозиционную партию, так как сегодня нами движет общая цель – борьба против голода, нищеты, безработицы, что самое главное, против нигилизма", - заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на презентации кандидатов.
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии
22 августа, 22:32
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По словам Хазарадзе, Бибилашвили - профессионал, урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города.
"Проблемы в Тбилиси добавляются каждый день. Для мэра города очень важно иметь точные ответы на эти проблемы. По сути, мэр города должен быть надежным и заслуживающим доверия партнером в процессе развития Тбилиси. У нас есть неординарный план развития Тбилиси, который ответит на все компоненты и вызовы, и очень скоро мы представим план Маршала Тбилиси", - заявила Бибилашвили на презентации.
Официально регистрация кандидатов завершится 8 сентября, а сами выборы пройдут 2 октября.
На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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