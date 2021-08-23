https://sputnik-georgia.ru/20210823/Partiya-Lelo-opredelilas-s-kandidatami-v-mery-Tbilisi-i-Sakrebulo-252655798.html

Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло

Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло

Бибилашвили - урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города, заявил лидер партии 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T22:56+0400

2021-08-23T22:56+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры Тбилиси, а депутата парламента Бадри Джапаридзе кандидатом на пост председателя сакребуло (горсовет, ред.)."Хочу всех призвать поддержать "Лело", поддержать любую оппозиционную партию, так как сегодня нами движет общая цель – борьба против голода, нищеты, безработицы, что самое главное, против нигилизма", - заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на презентации кандидатов.По словам Хазарадзе, Бибилашвили - профессионал, урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города."Проблемы в Тбилиси добавляются каждый день. Для мэра города очень важно иметь точные ответы на эти проблемы. По сути, мэр города должен быть надежным и заслуживающим доверия партнером в процессе развития Тбилиси. У нас есть неординарный план развития Тбилиси, который ответит на все компоненты и вызовы, и очень скоро мы представим план Маршала Тбилиси", - заявила Бибилашвили на презентации.Официально регистрация кандидатов завершится 8 сентября, а сами выборы пройдут 2 октября.На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210822/Edinoe-natsdvizhenie-predstavilo-ostavshikhsya-kandidatov-v-mery-gorodov-Gruzii-252646730.html

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