https://sputnik-georgia.ru/20210823/Politicheskaya-i-kreditnaya-kabala-chto-prinesla-Ukraine-assotsiatsiya-s-ES-252653369.html

Политическая и кредитная кабала: что принесла Украине ассоциация с ЕС

Политическая и кредитная кабала: что принесла Украине ассоциация с ЕС

Как из-за противостояния России во всем Киев стал марионеткой в руках Запада и что Украине принесла ассоциация с Евросоюзом - в материале Sputnik 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T16:07+0400

2021-08-23T16:07+0400

2021-08-23T15:29+0400

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Украина 24 августа будет широко отмечать тридцатый День Независимости – в этот день в 1991 году был подписан Акт провозглашения независимости страны.Украинская "незалежность" не имела цели сплотить население, заметил в своей статье президент РФ Владимир Путин. Это была попытка элит оторваться от России – чтобы стать "большой рыбой в маленьком пруду". Ради этого была придумана искусственная концепция "Украина – не Россия".В сенях ЕвропыВ Декларации о государственном суверенитете Украины есть глава, где страна "провозглашает свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках". Это положение не работает, подчеркивает доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.В рамках концепции "антиРоссия" Киев взял уверенный курс на сближение с НАТО: 9 июля 1997 года НАТО и Украина подписали "Хартию об особом партнерстве". С 2005—2006 годов Украина ежегодно принимает участие в пяти-шести натовских военных учениях, в основном на Черном море. Последние из них, Dive-2021, проходили 5 августа.Дрейф Киева в сторону ЕСПри Петре Порошенко решением Верховной Рады в Конституцию Украины внесены положения, закрепляющие ее "европейский и евроатлантический курс" - то есть на вступление страны в ЕС и НАТО. Если до 2013 года Украина еще сохраняла видимость самостоятельности, то после "Евромайдана" марионеточный характер украинского государства стал очевиден.Накануне "майдана" на Украине был целый комплекс проблем. Виктор Янукович пытался лавировать между двумя центрами силы и надеялся, что выиграет на этом лавировании, объясняет директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда."Янукович вел активный диалог с Брюсселем. И Брюссель как раз реализовывал тактику вовлечения то, что потом начали делать с Беларусью. Тактика вовлечения – это значит пытались получить контроль над Украиной не через смену режима, а через подчинение действующего режима ЕС", - говорит собеседник Sputnik.Эта тактика четко проявилась в истории со "списком Фюле", который содержал требования Брюсселя к Киеву по реформам. В итоге, реформы не были выполнены, а соглашение об ассоциации все-таки заключили."Брюссель не отказал Киеву. Подпись под соглашением означала для Брюсселя постепенный дрейф Киева в сторону ЕС. И Янукович в общем-то тоже был заинтересован в том, чтобы не проводить никакие реформы", - разъясняет Рекеда.Однако тактика вовлечения была быстро переформатирована в тактику смены режима после того, как Янукович согласился принять финансовую помощь со стороны России. К власти тут же были приведены политики, которые оказались лояльны западному центру силы.Ярким тому примером является "посредничество" Германии, Франции и Польши при переговорах Януковича с оппозицией в феврале 2014 года; "пленки Деркача", на которых Байден отдает команды Порошенко; закон о судебной реформе, по которому решающий голос при назначении судей будут иметь "иностранные эксперты".Масштабная манипуляцияСтоль ожидаемое (якобы) украинцами Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом вступило в силу лишь в 2017 году, почти через четыре года после начала "революции достоинства".При Януковиче против соглашения об ассоциации были украинские бизнесмены, промышленники, которые понимали, что заключение документа приведет к банкротству предприятий страны, подчеркивает Мирзаян. "Трехлетняя задержка связана с тем, что Украина пыталась передоговориться с ЕС, потому что одно дело орать на Майдане: "Мы хотим в Европу, мы все подпишем!", а другое дело – уже непосредственно подписывать что-то в ущерб интересам украинского олигархата", - добавляет Мирзаян.Рекеда отмечает, что соглашение об ассоциации подписывалось в политических целях и не обладало экономическим эффектом. Например, у Киева отсутствовал доступ к европейским фондам выравнивания, который создавался для отсталых восточных стран ЕС.К тому же, доступ Украины к зоне свободной торговли с европейским союзом был ограничен строгими квотами, и украинские производители могли беспошлинно поставлять в страны ЕС лишь определенное количество товаров.Второй важный аспект, который содержала в себе ассоциация – это безвизовый режим."Безвизовый режим оказался масштабной манипуляцией, потому что не был разрешением для украинцев работать внутри ЕС, а предполагал только перемещение по ЕС в туристических целях. Хотя в 2013 году очень педалировалась тема, что наконец-то мы (украинцы – Ред.) будем свободно ездить и работать по всем странам ЕС и повысим свой уровень жизни", - говорит Рекеда.Единственное, что получили украинцы – они смогли как туристы свободно заезжать на территорию ЕС и дальше нелегально работать в Европе.Эксперт для сравнения приводит пример Армении. В 2013 году Ереван также вела переговоры об ассоциации с ЕС, и в итоге в сентябре 2013 года объявил о том, что все-таки будет присоединяться к Евразийскому союзу. После же присоединения к Евразийскому союзу Армения подписала углубленное соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом."Это соглашение по многим пунктам - усеченный вариант ассоциации с ЕС. Фактически Армения показала Украине альтернативу, когда можно быть полноценным членом Евразийского союза и получать экономические выгоды от евразийского пространства, но при этом углублять и развивать отношения с Европейским союзом в тех моментах, где это не противоречит правовой базе ЕАЭС", - говорит Рекеда.Точка невозвратаАссоциация с ЕС не принесла Украине ничего, кроме политической и кредитной кабалы. При этом, стремясь разорвать экономические связи с Россией, Украина поставила себя практически в полную зависимость от финансовой помощи Международного валютного фонда.В начале августа текущего года офис Зеленского объявил, что в рамках утвержденной в июне 2020 года программы Stand by МВФ готов предоставить стране очередной транш в размере более $2,7 млрд якобы "безвозмездно и без дополнительных условий". Однако нынешний транш является частью помощи МВФ всем странам на постпандемийное развитие, и никаких преимуществ по условиям ее получения Украина не имеет.К тому же, к моменту согласования первого транша 10 июня 2020 года Киев по требованию ЕС и МВФ уже выполнил следующее: принял закон о запуске продаж земель сельскохозяйственного назначения; передал МВФ де-факто контроль над Национальным банком Украины и даже частично вывел его из правового поля Украины; ввел серьезные налоговые послабления в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний, убрав препятствия для вывода средств из страны.Украина – это абсолютная проекция взаимоотношений между РФ и западными странами, говорит эксперт. При нынешней международной ситуации реанимация отношений Киева и Москвы невозможна. По его словам, украинский кризис был следствием и "без того ухудшавшихся отношений РФ и Запада".Собеседник Sputnik предполагает, что даже если на Западе откажутся активно поддерживать Украину из-за обострившихся собственных проблем, Киев все равно быстро не сможет переосмыслить отношения с Россией."Точка невозврата в случае с Украиной пройдена. Она не сможет автоматически переориентироваться на Россию хотя бы в силу того, что на протяжении почти десятилетия идет системная культивация русофобских настроений. Есть поколения украинцев, которые считают, что Россия не братское государство, что мы абсолютно разные народы с разными ценностями, которые считают, что мы спровоцировали все проблемы, которые сейчас переживает Украина", - разъясняет Рекеда.

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