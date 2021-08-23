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Депутат РФ рассказал о перспективах грузино-российских отношений

Депутат РФ рассказал о перспективах грузино-российских отношений

Большая часть жителей Грузии хотят нормальных добрососедских отношений с Россией, заявил член фракции "Единая Россия" Виктор Водолацкий 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T15:19+0400

2021-08-23T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Народы Грузии и России в своем стремлении жить в дружбе добьются хороших результатов, об этом заявил член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, отвечая на вопрос Sputnik Грузия.Видеомост Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван на тему "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Большая часть жителей Грузии хотят нормальных добрососедских отношений с Россией. От этого зависит, в том числе, благосостояние каждой грузинской семьи и многие экономические вопросы, которые были прерваны после 2008 года. Тот диалог, который сегодня у нас выстраивается и с парламентариями и с общественными организациями, которые хотят работать с Россией, даст свои результаты", - заявил Водолацкий.По словам депутата Госдумы, необходимо налаживание связей в сфере образования. Водолацкий сообщил, что в Грузии планируется открытие филиала Донского университета, а также продолжение осуществления образовательных программ для грузинских абитуриентов, при помощи которых они смогут получить бесплатное образование в России."Альянс патриотов Грузии" обратился за помощью к президенту России >>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция. После этого вопрос возобновления рейсов не раз вставал на повестке дня, но конкретных действий в данном направлении пока предпринято не было.Недавно оппозиционная партия "Альянс Патриотов Грузии", которая выступает за диалог с Россией, направила Владимиру Путину открытое письмо. В нем представители партии выражают надежду, что президент РФ окажет содействие в установлении по-настоящему открытых и добрых отношений между двумя странами на основе реального учета интересов сторон. В тексте также описана ситуация с большим опросом населения, проведенным накануне парламентских выборов в 2020 году по вопросу военного нейтралитета Грузии и добрососедства с Россией (всего было опрошено более 2 млн респондентов). По результатам данного опроса, большая часть опрошенных высказалась за военный нейтралитет страны и за диалог с Россией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210805/Rossiya-gotova-k-vosstanovleniyu-otnosheniy-s-Gruziey---MID-RF-252515606.html

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