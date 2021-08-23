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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Samye-bogatye-blogery-po-versii-Forbes-kto-oni-i-skolko-zarabotali-252654791.html
Самые богатые блогеры по версии Forbes: кто они и сколько заработали?
Самые богатые блогеры по версии Forbes: кто они и сколько заработали?
В этот раз в списке Forbes "50 самых успешных звезд России" вошли четыре блогера. Рассказываем, кто они и сколько заработали за год 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T19:09+0400
2021-08-23T18:20+0400
шоу-бизнес
новости
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В топ самых богатых звезд по версии Forbes в этом году вошли четыре блогера - это Настя Ивлеева, Даня Милохин, Юрий Дудь и Валентин Петухов.Напомним, это заветное место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд и их популярность - она зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в "Яндексе" и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.В этом году этот рейтинг возглавила Настя Ивлеева с заработком $2,7 млн. У девушки, которая начала свою карьеру в 2013 году с юмористических скетчей, сегодня внушительная армия поклонников.В арсенал Насти входит успешная работа в шоу "Можно все" на телеканале "Ю", а затем передача "Орел и решка" на"Пятнице!". В 2018 году телеведущая запустила собственное YouTube-шоу AgentShow. Сейчас на ее канал подписаны более 4,42 млн пользователей. Параллельно растет популярность Ивлеевой в Instagram — только в основном аккаунте у нее 18,9 млн подписчиков, еще более 7,3 млн — в персональном.За Ивлеевой следует блогер Валентин Петухов (Wylsacom) и его $2,2 млн. Юрист по образованию, Валентин Петухов карьеру видеоблогера начинал с обзоров техники Apple, этим и объясняется его псевдоним: Wylsa — это аббревиатура от "Would you like some apples?" ("Не хотите ли немного яблок?"). Сейчас на YouTube-канале блогера можно найти обзоры не только смартфонов, но и техники для дома, новости из мира гаджетов и видеоролики об автомобилях. Общее число подписчиков его канала превышает 9,9 млн человек.Далее Юрий Дудь — $1,8 млн. Дудь - звезда YouTube благодаря своему авторскому шоу "вДудь", где Юрий интервьюирует интересных ему бизнесменов, политиков, журналистов, актеров, режиссеров, представителей шоу-бизнеса и интернета, а также снимает документальные фильмы. По состоянию на конец июля 2021 года у канала "вДудь" 9,3 млн подписчиков. Выпуски шоу суммарно посмотрели почти 1,5 млрд раз.У Юрия Дудя внушительные финансы идут с рекламы. У него самый крупный контракт с Adidas: блогер систематически рекламирует продукцию бренда, а в июне Adidas объявил, что Дудь и НКО "Кружок" построят шесть футбольных полей в небольших российских городах. Рекламное сотрудничество Дудя с другими брендами (Hyundai, Storytel, Skyeng, "Эльдорадо" и другими) проходит в рамках YouTube-канала и личного Instagram, где у него более 4,7 млн подписчиков.И, наконец, Даня Милохин — кумир миллионов подростков за год заработал $1,5 млн. Даня стал известен в социальной сети TikTok в начале 2019 года. В 2020 году он создал тиктокерский дом Dream Team House - на начало июля 2021 года на его аккаунт уже подписались почти 11 млн человек. В апреле 2020 года Милохин дебютировал в качестве музыканта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Pochemu-Nastya-Ivleeva-i-Eldzhey-razvelis-252649879.html
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шоу-бизнес, новости

Самые богатые блогеры по версии Forbes: кто они и сколько заработали?

19:09 23.08.2021
1878
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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В этот раз в списке Forbes "50 самых успешных звезд России" вошли четыре блогера. Рассказываем, кто они и сколько заработали за год
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В топ самых богатых звезд по версии Forbes в этом году вошли четыре блогера - это Настя Ивлеева, Даня Милохин, Юрий Дудь и Валентин Петухов.
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Почему Настя Ивлеева и Элджей развелись
23 августа, 13:03
7756
Напомним, это заветное место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд и их популярность - она зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в "Яндексе" и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.
В этом году этот рейтинг возглавила Настя Ивлеева с заработком $2,7 млн. У девушки, которая начала свою карьеру в 2013 году с юмористических скетчей, сегодня внушительная армия поклонников.
В арсенал Насти входит успешная работа в шоу "Можно все" на телеканале "Ю", а затем передача "Орел и решка" на"Пятнице!". В 2018 году телеведущая запустила собственное YouTube-шоу AgentShow. Сейчас на ее канал подписаны более 4,42 млн пользователей. Параллельно растет популярность Ивлеевой в Instagram — только в основном аккаунте у нее 18,9 млн подписчиков, еще более 7,3 млн — в персональном.
За Ивлеевой следует блогер Валентин Петухов (Wylsacom) и его $2,2 млн. Юрист по образованию, Валентин Петухов карьеру видеоблогера начинал с обзоров техники Apple, этим и объясняется его псевдоним: Wylsa — это аббревиатура от "Would you like some apples?" ("Не хотите ли немного яблок?"). Сейчас на YouTube-канале блогера можно найти обзоры не только смартфонов, но и техники для дома, новости из мира гаджетов и видеоролики об автомобилях. Общее число подписчиков его канала превышает 9,9 млн человек.
Далее Юрий Дудь — $1,8 млн. Дудь - звезда YouTube благодаря своему авторскому шоу "вДудь", где Юрий интервьюирует интересных ему бизнесменов, политиков, журналистов, актеров, режиссеров, представителей шоу-бизнеса и интернета, а также снимает документальные фильмы. По состоянию на конец июля 2021 года у канала "вДудь" 9,3 млн подписчиков. Выпуски шоу суммарно посмотрели почти 1,5 млрд раз.
У Юрия Дудя внушительные финансы идут с рекламы. У него самый крупный контракт с Adidas: блогер систематически рекламирует продукцию бренда, а в июне Adidas объявил, что Дудь и НКО "Кружок" построят шесть футбольных полей в небольших российских городах. Рекламное сотрудничество Дудя с другими брендами (Hyundai, Storytel, Skyeng, "Эльдорадо" и другими) проходит в рамках YouTube-канала и личного Instagram, где у него более 4,7 млн подписчиков.
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Публикация от Даня Милохин (@danya_milokhin)

И, наконец, Даня Милохин — кумир миллионов подростков за год заработал $1,5 млн. Даня стал известен в социальной сети TikTok в начале 2019 года. В 2020 году он создал тиктокерский дом Dream Team House - на начало июля 2021 года на его аккаунт уже подписались почти 11 млн человек. В апреле 2020 года Милохин дебютировал в качестве музыканта.
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