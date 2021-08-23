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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Pochemu-Nastya-Ivleeva-i-Eldzhey-razvelis-252649879.html
Почему Настя Ивлеева и Элджей развелись
Почему Настя Ивлеева и Элджей развелись
Красивая история закончилась также красиво - Настя и Элджей разошлись полюбовно и насовсем. Наверное, двух креативных личностей в одной семьей многовато 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T13:03+0400
2021-08-23T12:23+0400
новости
шоу-бизнес
настя ивлеева
элджей
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Блогер, телеведущая Настя Ивлеева рассказала о причине развода с рэпером Элджеем, отношения с которым продлились три года.Элджей и Ивлеева стали героями двойной обложки журнала Tatler, где рассказали о своем разводе, поставив "красивую точку", как написала Ивлеева."Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех", — рассказала блогер.По ее словам, они были без ума друг от друга, что прекрасно, но это сильно повлияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов. Как сказал в интервью Элджей, они с самого начала в отношениях договорились, что всегда будут честны друг с другом, а также о том, что с Настей можно поговорить обо всем.Поэтому неверности места не было, Ивлеева ответила и на этот вопрос, сказав, что друг друга они не предавали. "Мы друг друга не предавали — не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона", — заявила Ивлеева.Пара поженилась в 2019 году, а познакомились Ивлеева и Элджей годом ранее на одном из концертов.Читайте также:Настя Ивлеева шутливо поздравила Элджея с днем рождения"Это моя мечта" – как Насте Ивлеевой "подарили" на тридцатилетие Меладзе"Безумно вдохновилась Тбилиси" – Настя Ивлеева набила тату на грузинском языке
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новости, шоу-бизнес, настя ивлеева, элджей

Почему Настя Ивлеева и Элджей развелись

13:03 23.08.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Красивая история закончилась также красиво - Настя и Элджей разошлись полюбовно и насовсем. Наверное, двух креативных личностей в одной семьей многовато
ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Блогер, телеведущая Настя Ивлеева рассказала о причине развода с рэпером Элджеем, отношения с которым продлились три года.
Элджей и Ивлеева стали героями двойной обложки журнала Tatler, где рассказали о своем разводе, поставив "красивую точку", как написала Ивлеева.
"Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех", — рассказала блогер.
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

По ее словам, они были без ума друг от друга, что прекрасно, но это сильно повлияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов. Как сказал в интервью Элджей, они с самого начала в отношениях договорились, что всегда будут честны друг с другом, а также о том, что с Настей можно поговорить обо всем.
Поэтому неверности места не было, Ивлеева ответила и на этот вопрос, сказав, что друг друга они не предавали. "Мы друг друга не предавали — не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона", — заявила Ивлеева.
Пара поженилась в 2019 году, а познакомились Ивлеева и Элджей годом ранее на одном из концертов.
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