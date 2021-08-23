https://sputnik-georgia.ru/20210823/Soshlis-Kane-Uest-i-Kim-Kardashyan-skhodili-na-svidanie-252653767.html

Сошлись? Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание

Сошлись? Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание

Поклонники пары негодуют и не могут понять, что происходит в отношениях знаменитостей и вместе они или врозь 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T17:05+0400

2021-08-23T17:05+0400

2021-08-23T16:52+0400

шоу-бизнес

новости

канье уэст

ким кардашьян

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252655924_0:0:2955:1672_1920x0_80_0_0_9b3dbd6a8f32f5fe4ff7fa808b4b94d5.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян были замечены на свидании: теперь фанаты гадают - сошлись ли бывшие супруги.В Сети то и дело появляются разговоры о воссоединении Уэста и Кардашьян. Недавно рэпер расстался с моделью Ириной Шейк и стал чаще бывать рядом с экс-супругой. На днях бывшие возлюбленные снова попали в объективы уличных фотографов.Звездную пару заметили на романтическом свидании в Малибу: Уэст и Кардашьян приехали в известный и любимый ресторан Ким - Nobu.Все были уверены, что шансов на воссоединение у звезд нет, но источники говорят, что пара была в прекрасном настроении и наслаждалась обществом друг друга.Глядя на счастливых Ким и Канье, очевидцы позабыли о том, что пара рассталась после семи лет брака. И говорят, что именно Уэст стал инициатором очередной встречи. Он так и не смог позабыть Кардашьян.Читайте также:"Явно что-то извлекли": Ким Кардашьян заподозрили в уменьшении ягодиц

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес, новости, канье уэст, ким кардашьян