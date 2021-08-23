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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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Сошлись? Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание
Сошлись? Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание
Поклонники пары негодуют и не могут понять, что происходит в отношениях знаменитостей и вместе они или врозь 23.08.2021, Sputnik Грузия
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2021-08-23T16:52+0400
шоу-бизнес
новости
канье уэст
ким кардашьян
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян были замечены на свидании: теперь фанаты гадают - сошлись ли бывшие супруги.В Сети то и дело появляются разговоры о воссоединении Уэста и Кардашьян. Недавно рэпер расстался с моделью Ириной Шейк и стал чаще бывать рядом с экс-супругой. На днях бывшие возлюбленные снова попали в объективы уличных фотографов.Звездную пару заметили на романтическом свидании в Малибу: Уэст и Кардашьян приехали в известный и любимый ресторан Ким - Nobu.Все были уверены, что шансов на воссоединение у звезд нет, но источники говорят, что пара была в прекрасном настроении и наслаждалась обществом друг друга.Глядя на счастливых Ким и Канье, очевидцы позабыли о том, что пара рассталась после семи лет брака. И говорят, что именно Уэст стал инициатором очередной встречи. Он так и не смог позабыть Кардашьян.Читайте также:"Явно что-то извлекли": Ким Кардашьян заподозрили в уменьшении ягодиц
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шоу-бизнес, новости, канье уэст, ким кардашьян

Сошлись? Канье Уэст и Ким Кардашьян сходили на свидание

17:05 23.08.2021
78
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Поклонники пары негодуют и не могут понять, что происходит в отношениях знаменитостей и вместе они или врозь
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян были замечены на свидании: теперь фанаты гадают - сошлись ли бывшие супруги.
В Сети то и дело появляются разговоры о воссоединении Уэста и Кардашьян. Недавно рэпер расстался с моделью Ириной Шейк и стал чаще бывать рядом с экс-супругой. На днях бывшие возлюбленные снова попали в объективы уличных фотографов.
Звездную пару заметили на романтическом свидании в Малибу: Уэст и Кардашьян приехали в известный и любимый ресторан Ким - Nobu.
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Все были уверены, что шансов на воссоединение у звезд нет, но источники говорят, что пара была в прекрасном настроении и наслаждалась обществом друг друга.
Глядя на счастливых Ким и Канье, очевидцы позабыли о том, что пара рассталась после семи лет брака. И говорят, что именно Уэст стал инициатором очередной встречи. Он так и не смог позабыть Кардашьян.
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