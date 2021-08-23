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В Индии свыше 70 человек пострадали на фестивале бросания камней
В Индии свыше 70 человек пострадали на фестивале бросания камней
Более 70 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней на севере Индии - всем понадобилась медицинская помощь 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Свыше 70 человек пострадали на традицинном фестивале бросания камней Bagwal на севере Индии, сообщает издание Times of India.Этот фестиваль проходит каждый год на территории храма Девидхура в индийском штате Уттаракханд в честь дня полнолуния. Во время праздника верующие бросаются камнями, чтобы пролитой кровью задобрить правящее божество.Отмечается, что после мероприятия медицинская помощь понадобилась 75 пострадавшим.По информации издания, в 2013 году суд в штате Уттаракханд постановил, что местные жители должны заменить камни фруктами и цветами. Однако верующие посчитали, что отсутствие "кровавой жертвы" божеству приведет к несчастьям."В начале фестиваля мы бросались фруктами и просили прихожан не использовать камни, но они настояли, поскольку твердо верят в этот ритуал", - сообщил член общины храма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, общество , происшествия

В Индии свыше 70 человек пострадали на фестивале бросания камней

15:08 23.08.2021
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© AFP / Sajjad HUSSAINИндийская машина скорой помощи
Индийская машина скорой помощи - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© AFP / Sajjad HUSSAIN
Более 70 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней на севере Индии - всем понадобилась медицинская помощь
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Свыше 70 человек пострадали на традицинном фестивале бросания камней Bagwal на севере Индии, сообщает издание Times of India.
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Этот фестиваль проходит каждый год на территории храма Девидхура в индийском штате Уттаракханд в честь дня полнолуния. Во время праздника верующие бросаются камнями, чтобы пролитой кровью задобрить правящее божество.
Отмечается, что после мероприятия медицинская помощь понадобилась 75 пострадавшим.
По информации издания, в 2013 году суд в штате Уттаракханд постановил, что местные жители должны заменить камни фруктами и цветами. Однако верующие посчитали, что отсутствие "кровавой жертвы" божеству приведет к несчастьям.
"В начале фестиваля мы бросались фруктами и просили прихожан не использовать камни, но они настояли, поскольку твердо верят в этот ритуал", - сообщил член общины храма.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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