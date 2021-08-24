https://sputnik-georgia.ru/20210824/Glavnoe-o-COVID-na-24-avgusta-v-Gruzii-epidpolozhenie-ne-uluchshaetsya-252658298.html

Главное о COVID на 24 августа: в Грузии эпидположение не улучшается

Главное о COVID на 24 августа: в Грузии эпидположение не улучшается

Самой тяжелой в плане ковид-заражения ситуация остается в Тбилиси, за ним идут регионы Имерети и Аджария 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T11:55+0400

2021-08-24T11:55+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинские медики за последние сутки сделали 47 288 тестов на коронавирус, 35 185 – на антиген, 12 103 – ПЦР-теста, и выявили 5 924 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 523 022 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 777 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 458 265 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 891.Из 5 924 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 302 случая, Аджарии – 629, Имерети – 803, Квемо Картли – 376, Шида Картли – 381, Гурия – 157, Самегрело - Земо Сванети – 412, Кахети – 537, Мцхета-Мтианети – 165, Самцхе-Джавахети – 77, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 85.На данный момент в Грузии 57 840 активных случаев, из них 7 410 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 568 пациентов тяжелое, из них 376 подключены к аппарату искусственного дыхания, 3 320 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 47 110 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 116 человек, а в самоизоляции – 57 771.Показатель положительности, по данным на 24 августа, составляет 12.53%, за две недели – 10.93%, за семь дней – 10.72%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210824/Ombudsmen-Gruzii-somnevaetsya-v-tselesoobraznosti-vyborov-vo-vremya-pandemii-252656173.html

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новости, грузия, общество , covid-19, вакцина, пандемия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году