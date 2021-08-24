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https://sputnik-georgia.ru/20210824/Ombudsmen-Gruzii-somnevaetsya-v-tselesoobraznosti-vyborov-vo-vremya-pandemii-252656173.html
Омбудсмен Грузии сомневается в целесообразности выборов во время пандемии
Омбудсмен Грузии сомневается в целесообразности выборов во время пандемии
Пандемия в Грузии управляется не на основе эпидемиологических данных, а на основе политической целесообразности, которая угрожает здоровью и праву на жизнь... 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T09:01+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа смертей из-за коронавируса, политическим силам Грузии следует подумать о целесообразности проведения выборов, заявила Народный защитник Нино Ломджария.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки в Грузии скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 831. До стабилизации эпидемиологической ситуации Народный защитник считает целесообразным начать обсуждение вопроса переноса даты проведения выборов в органы местной власти, назначенных в Грузии 2 октября."Сегодня, когда у нас 60-70 умерших в течение дня, чего нам ждать, чтобы были введены более строгие регуляции, или почему это никто не обсуждает?! У меня та же претензия к оппозиции, почему никто не обсуждает, можно ли проводить выборы в такой ситуации. Что более чрезвычайное и трагичное, чем это, может происходить в стране?! То есть, в каком случае может быть объявлено чрезвычайное положение или когда мы можем обсудить вопрос переноса выборов. Мы очень хорошо видели в прошлом году, как ухудшилась эпидемическая ситуация после выборов", - заявила Ломджария в эфире телеканала "Пирвели".По мнению омбудсмена, пандемия в Грузии управляется не на основе эпидемиологических или научных расчетов или данных, а на основе политической целесообразности, которая угрожает здоровью и праву на жизнь граждан.Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая, по мнению эпидемиологов, является самой тяжелой. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. Госпитальный сектор перегружен, в столице разбиты полевые госпитали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, политика грузии, новости, covid-19, местные выборы, коронавирус covid-2019, пандемия, вакцина, омбудсмен, народный защитник грузии, нино ломджария

Омбудсмен Грузии сомневается в целесообразности выборов во время пандемии

09:01 24.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
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© photo: Ombudsman / FBНародный защитник Грузии Нино Ломджария
Народный защитник Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Ombudsman / FB
Пандемия в Грузии управляется не на основе эпидемиологических данных, а на основе политической целесообразности, которая угрожает здоровью и праву на жизнь граждан, считает омбудсмен
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа смертей из-за коронавируса, политическим силам Грузии следует подумать о целесообразности проведения выборов, заявила Народный защитник Нино Ломджария.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки в Грузии скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 831. До стабилизации эпидемиологической ситуации Народный защитник считает целесообразным начать обсуждение вопроса переноса даты проведения выборов в органы местной власти, назначенных в Грузии 2 октября.
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"Сегодня, когда у нас 60-70 умерших в течение дня, чего нам ждать, чтобы были введены более строгие регуляции, или почему это никто не обсуждает?! У меня та же претензия к оппозиции, почему никто не обсуждает, можно ли проводить выборы в такой ситуации. Что более чрезвычайное и трагичное, чем это, может происходить в стране?! То есть, в каком случае может быть объявлено чрезвычайное положение или когда мы можем обсудить вопрос переноса выборов. Мы очень хорошо видели в прошлом году, как ухудшилась эпидемическая ситуация после выборов", - заявила Ломджария в эфире телеканала "Пирвели".
По мнению омбудсмена, пандемия в Грузии управляется не на основе эпидемиологических или научных расчетов или данных, а на основе политической целесообразности, которая угрожает здоровью и праву на жизнь граждан.
Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая, по мнению эпидемиологов, является самой тяжелой. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. Госпитальный сектор перегружен, в столице разбиты полевые госпитали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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