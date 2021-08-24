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Курс лари на вторник – 3,118 GEL/$1
Курс лари на вторник – 3,118 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0077 лари по отношению к доллару 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T09:20+0400
2021-08-24T09:20+0400
2021-08-24T16:43+0400
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 августа в размере 3,118 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0077 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузинская экономика , грузия, новости, валютный курс, национальный банк грузии, лари, доллар
Курс лари на вторник – 3,118 GEL/$1
09:20 24.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0077 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 августа в размере 3,118 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0077 лари по отношению к доллару.
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