https://sputnik-georgia.ru/20210824/Kurs-lari-dollar-252654964.html

Курс лари на вторник – 3,118 GEL/$1

Курс лари на вторник – 3,118 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0077 лари по отношению к доллару 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T09:20+0400

2021-08-24T09:20+0400

2021-08-24T16:43+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

грузинская экономика

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 августа в размере 3,118 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0077 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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