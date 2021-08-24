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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210824/Prodelki-papy-tirana-Britni-Spirs-rasskazala-o-skandale-s-domrabotnitsey-252657405.html
Проделки папы-тирана: Бритни Спирс рассказала о скандале с домработницей
Проделки папы-тирана: Бритни Спирс рассказала о скандале с домработницей
Знаменитая артистка уверена, что отец мстит ей. Джейми Спирс не может простить дочь, которая избавилась от его опеки 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T10:50+0400
2021-08-24T10:50+0400
шоу-бизнес
новости
бритни спирс
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс раскрыла правду о скандале с домработницей: звезда уверена, что отец-тиран мстит ей за "проигрыш" в деле об опеке.Не успела Спирс выдохнуть после скандала со своим папой Джейми, как снова попала в неприятный инцидент. Не так давно звезду обвинили в нападении на помощницу. Журналисты TMZ рассказали, что скандал разгорелся из-за домашних любимцев певицы. Собаки "были на грани смерти", когда домработница решила отвезти их к ветеринару. В итоге питомцев положили в клинику.Спирс заявила, что в этом замешан ее папа, который захотел забрать собак к себе. Звезда подозревает, что таким образом обиженный Джейми мстит за потерю контроля над ней.Ситуация спровоцировала ссору между Бритни и домработницей. Поговаривают, что в разгар ссоры артистка подняла руку на помощницу, ударив ту по рукам. Прислуга сразу же позвонила в полицию.Адвокат поп-певицы решил прокомментировать скандал. Он заявил, что это "раздутая новость" и никаких ударов и травм не было.Читайте также:Бритни Спирс обвиняют в нападении на домработницу
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шоу-бизнес, новости, бритни спирс

Проделки папы-тирана: Бритни Спирс рассказала о скандале с домработницей

10:50 24.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкКонцерт певицы Бритни Спирс
Концерт певицы Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
/
Перейти в фотобанк
Знаменитая артистка уверена, что отец мстит ей. Джейми Спирс не может простить дочь, которая избавилась от его опеки
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс раскрыла правду о скандале с домработницей: звезда уверена, что отец-тиран мстит ей за "проигрыш" в деле об опеке.
Не успела Спирс выдохнуть после скандала со своим папой Джейми, как снова попала в неприятный инцидент. Не так давно звезду обвинили в нападении на помощницу. Журналисты TMZ рассказали, что скандал разгорелся из-за домашних любимцев певицы. Собаки "были на грани смерти", когда домработница решила отвезти их к ветеринару. В итоге питомцев положили в клинику.
© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
Бритни Спирс
© AFP / VALERIE MACON
Спирс заявила, что в этом замешан ее папа, который захотел забрать собак к себе. Звезда подозревает, что таким образом обиженный Джейми мстит за потерю контроля над ней.
Ситуация спровоцировала ссору между Бритни и домработницей. Поговаривают, что в разгар ссоры артистка подняла руку на помощницу, ударив ту по рукам. Прислуга сразу же позвонила в полицию.
Адвокат поп-певицы решил прокомментировать скандал. Он заявил, что это "раздутая новость" и никаких ударов и травм не было.
Читайте также:
Бритни Спирс обвиняют в нападении на домработницу
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