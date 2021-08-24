https://sputnik-georgia.ru/20210824/Prodelki-papy-tirana-Britni-Spirs-rasskazala-o-skandale-s-domrabotnitsey-252657405.html

Проделки папы-тирана: Бритни Спирс рассказала о скандале с домработницей

Проделки папы-тирана: Бритни Спирс рассказала о скандале с домработницей

Знаменитая артистка уверена, что отец мстит ей. Джейми Спирс не может простить дочь, которая избавилась от его опеки 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс раскрыла правду о скандале с домработницей: звезда уверена, что отец-тиран мстит ей за "проигрыш" в деле об опеке.Не успела Спирс выдохнуть после скандала со своим папой Джейми, как снова попала в неприятный инцидент. Не так давно звезду обвинили в нападении на помощницу. Журналисты TMZ рассказали, что скандал разгорелся из-за домашних любимцев певицы. Собаки "были на грани смерти", когда домработница решила отвезти их к ветеринару. В итоге питомцев положили в клинику.Спирс заявила, что в этом замешан ее папа, который захотел забрать собак к себе. Звезда подозревает, что таким образом обиженный Джейми мстит за потерю контроля над ней.Ситуация спровоцировала ссору между Бритни и домработницей. Поговаривают, что в разгар ссоры артистка подняла руку на помощницу, ударив ту по рукам. Прислуга сразу же позвонила в полицию.Адвокат поп-певицы решил прокомментировать скандал. Он заявил, что это "раздутая новость" и никаких ударов и травм не было.Читайте также:Бритни Спирс обвиняют в нападении на домработницу

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