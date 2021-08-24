https://sputnik-georgia.ru/20210824/Spetsoperatsiya-v-Pankisi-po-obvineniyu-v-terrorizme-zaderzhany-do-10-chelovek-252657364.html

Спецоперация в Панкиси: по обвинению в терроризме задержаны до 10 человек

Спецоперация в Панкиси: по обвинению в терроризме задержаны до 10 человек

Уголовное дело возбуждено по статье "Членство в террористической организации", которая наказывется лишением свободы на срок от 10 до 12 лет 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T10:41+0400

2021-08-24T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали до 10 человек по обвинению в членстве в террористической организации в Панкиси (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".Спецоперация была проведена поздно ночью в двух деревнях Панкисского ущелья - Корети и Дуиси.Уголовное дело возбуждено по статье "Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею", которая наказывется лишением свободы на срок от 10 до 12 лет.Панкисское ущелье — высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни.Этот грузинский край не раз оказывался в центре внимания общественности. Эксперты утверждают, что в ряды террористической организации "Исламское государство" записались и уехали в Сирию несколько десятков уроженцев Грузии из Панкисского ущелье.Самым известным из них был Тархан Батирашвили. США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на его след. Батирашвили погиб в боях у города Шикрат в Ираке в начале июля 2016 года. Информацию о его гибели подтвердили и в Панкисском ущелье.*"Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Podozrevaemyy-v-ubiystve-muzhchina-zaderzhan-v-Borzhomi-252655101.html

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