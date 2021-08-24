https://sputnik-georgia.ru/20210824/Tsennye-bumagi-kompaniy-Gruzii-na-Londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-252654092.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T07:01+0400

2021-08-24T07:01+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,11% и составила 102,28 фунта с доходностью 2,23%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,06%, торги закрылись с доходностью 2,52% по цене 106,48 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,51 пункта с доходностью 5,06%, за неделю цена повысилась на 0,22%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,05% до 101,57 фунта, доходность составила 3,74%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,77% и составила 14,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 213 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,5 -15,54 фунта за акцию.Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 3,99% и составила 6,25 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 219 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,18-6,54 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 8,29% до 14,1 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 232 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,0 -14,3 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210806/Aktsii-goskompaniy-planiruetsya-vynesti-na-rynok-kapitala-k-2025-godu-252515644.html

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