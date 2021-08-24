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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T07:01+0400
2021-08-24T07:01+0400
2021-08-24T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,11% и составила 102,28 фунта с доходностью 2,23%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,06%, торги закрылись с доходностью 2,52% по цене 106,48 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,51 пункта с доходностью 5,06%, за неделю цена повысилась на 0,22%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,05% до 101,57 фунта, доходность составила 3,74%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,77% и составила 14,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 213 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,5 -15,54 фунта за акцию.Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 3,99% и составила 6,25 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 219 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,18-6,54 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 8,29% до 14,1 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 232 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,0 -14,3 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
07:01 24.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,11% и составила 102,28 фунта с доходностью 2,23%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart
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Торги корпоративными облигациями
Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,06%, торги закрылись с доходностью 2,52% по цене 106,48 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,51 пункта с доходностью 5,06%, за неделю цена повысилась на 0,22%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,05% до 101,57 фунта, доходность составила 3,74%.
Торги акциями
Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,77% и составила 14,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 213 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,5 -15,54 фунта за акцию.
Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 3,99% и составила 6,25 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 219 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,18-6,54 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 8,29% до 14,1 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 232 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,0 -14,3 фунта за акцию.
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