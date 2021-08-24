https://sputnik-georgia.ru/20210824/V-Gretsii-ubili-grazhdanku-Gruzii-252657831.html

В Греции убили гражданку Грузии

В Греции убили гражданку Грузии

Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T11:39+0400

2021-08-24T11:39+0400

2021-08-24T12:32+0400

новости

грузия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824823_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_bee08120f9a3d6f2f6b89a563c109cad.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Греции в собственной квартире убили 56-летнюю эмигрантку из Грузии, сообщают греческие СМИ.По имеющейся информации, женщина была убита ее партнером в Салониках. 56-летний мужчина после убийства скрылся с места происшествия.На теле убитой обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом.Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Podozrevaemyy-v-ubiystve-muzhchina-zaderzhan-v-Borzhomi-252655101.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия