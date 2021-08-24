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В Греции убили гражданку Грузии
В Греции убили гражданку Грузии
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T11:39+0400
2021-08-24T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Греции в собственной квартире убили 56-летнюю эмигрантку из Грузии, сообщают греческие СМИ.По имеющейся информации, женщина была убита ее партнером в Салониках. 56-летний мужчина после убийства скрылся с места происшествия.На теле убитой обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом.Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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В Греции убили гражданку Грузии
11:39 24.08.2021 (обновлено: 12:32 24.08.2021)
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
В Греции в собственной квартире убили 56-летнюю эмигрантку из Грузии, сообщают
греческие СМИ.
По имеющейся информации, женщина была убита ее партнером в Салониках. 56-летний мужчина после убийства скрылся с места происшествия.
На теле убитой обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом.
Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам.
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