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В Греции убили гражданку Грузии
В Греции убили гражданку Грузии
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам 24.08.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Греции в собственной квартире убили 56-летнюю эмигрантку из Грузии, сообщают греческие СМИ.По имеющейся информации, женщина была убита ее партнером в Салониках. 56-летний мужчина после убийства скрылся с места происшествия.На теле убитой обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом.Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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В Греции убили гражданку Грузии

11:39 24.08.2021 (обновлено: 12:32 24.08.2021)
1707
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЧеловек с ножом в руке
Человек с ножом в руке - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Греции в собственной квартире убили 56-летнюю эмигрантку из Грузии, сообщают греческие СМИ.
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Подозреваемый в убийстве мужчина задержан в Боржоми
23 августа, 19:44
420
По имеющейся информации, женщина была убита ее партнером в Салониках. 56-летний мужчина после убийства скрылся с места происшествия.
На теле убитой обнаружены кровоподтеки и ранения, нанесенные острым предметом.
Соседи рассказывают, что в день трагедии из квартиры доносились крики и звуки побоев, женщина умоляла мужчину не убивать ее. По словам соседей, это был не первый случай: мужчина, у которого были проблемы с алкоголем, и раньше бил ее.
Эмигрантка из Грузии жила в Греции в течение последних 12 лет и работала уборщицей. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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