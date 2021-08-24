https://sputnik-georgia.ru/20210824/azerbaydzhan-i-turtsiya-pomogayut-gruzii-v-popolnenii-zapasov-kisloroda-258349143.html

Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода

Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода

Запасы кислорода Грузия получает из нескольких источников, чтобы в случае потери какого-то из них не возник бы дефицит, заявила замминистра 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T15:52+0400

2021-08-24T15:52+0400

2021-08-24T15:58+0400

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

covid-19

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузии в снабжении больниц кислородом активно помогают Турция и Азербайджан, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Министерство экономики и устойчивого развития, а также министерство иностранных дел активно работают с разными странами, чтобы процесс снабжения Грузии кислородом был беспрерывным.На сегодняшний день в клиниках Грузии лечатся 7,4 тысячи пациентов, большая их часть – 70%, зависят от кислорода.По ее словам, запасы кислорода Грузия получает из нескольких источников, чтобы в случае потери какого-то из них не возник бы дефицит.Замминистра отметила, что вакцинация сможет выполнить решающую роль в том случае, если большая часть населения будет иметь иммунитет к инфекции с помощью вакцины или своего естественного иммунитета. А это 70-80% населения страны."Пока до этого мы должны пройти длинную дорогу, и важно пройти ее быстро", - отметила Габуния.Она не исключила, что в том случае, если в день будут вакцинировать по 40 тысяч человек, к октябрю-ноябрю страна, возможно, сможет получить такой фон защиты, чтобы не ожидать такого распространения вируса.В Грузии процесс массовой вакцинации против коронавируса продолжается, и к этому времени в стране проведено более одного миллиона прививок.Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 30 067 человек. Всего в Грузии проведено 1 010 096 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 703 945 человек – это 24.6% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинирован 306 151 гражданин, - 10.7% взрослого населения.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.В Грузии за последние сутки выявили 5 924 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 523 тысяч случаев инфицирования, более 458 тысяч выздоровели, 6 891 скончался.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, covid-19