https://sputnik-georgia.ru/20210824/chut-ustala-kamenskikh-rasplakalas-posle-goloy-fotosessii---258556518.html

"Чуть устала": Каменских расплакалась после "голой" фотосессии

"Чуть устала": Каменских расплакалась после "голой" фотосессии

Популярная певица сначала подразнила фанатов горячим образом, а после не смогла сдержать своих эмоций 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T17:54+0400

2021-08-24T17:54+0400

2021-08-24T17:54+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

потап

настя каменских

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Украинская певица Настя Каменских удивила подписчиков: звезда расплакалась на камеру после "оголенной" съемки. Каменских и ее супруг Потап сейчас находятся далеко друг от друга. Оба гастролируют и созваниваются по видеозвонкам. Все это очень расстраивает певицу. Настя решила поднять себе настроение и записала смешной ролик, где показала себя в телесном костюме, который придал эффект оголенной кожи. Певица не смогла скрыть, что очень устала от тура, и записала видео для поклонников: Каменских призналась, что хочет выступать перед зрителями, но еще пару часов назад все было иначе. Звезда показала видео, на котором сидит с пучком на голове и плачет. "Все хорошо, я просто чуть устала", - написала артистка и вызвала жалостливые комментарии фанатов. "Зачем так перегружать себя?"; "Так жалко. У самой слезы навернулись"; "Не бережешь себя, Настя"; "Бросай все и едь к Потапу", - посоветовали в Сети.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

потап, настя каменских