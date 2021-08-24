https://sputnik-georgia.ru/20210824/kak-sebya-vesti-vo-vremya-zemletryaseniy-258562629.html

Как себя вести во время землетрясений

Как себя вести во время землетрясений

В августе в Грузии непривычно часто фиксировали землетрясения, магнитуда самого сильного толчка составила 5,1 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T23:05+0400

2021-08-24T23:05+0400

2021-08-24T23:40+0400

инфографика

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/258562128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c60f70364becea92c51389dfb3fa844.jpg

В основном толчки происходили у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) недалеко от грузино-армянской границы (104 километра от Тбилиси). Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. По словам директора Института по изучению наук земли Теи Годоладзе, Грузия является одним из сложных регионов, в котором, помимо тектонических единиц, то есть сейсмически активных процессов, идут и поствулканические процессы. Землетрясение является результатом, а не причиной. Причиной являются тектонические процессы, отмечает эксперт. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете, как вести себя во время землетрясений.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_KA

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, землетрясение