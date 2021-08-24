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Как себя вести во время землетрясений
Как себя вести во время землетрясений
В августе в Грузии непривычно часто фиксировали землетрясения, магнитуда самого сильного толчка составила 5,1 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T23:05+0400
2021-08-24T23:05+0400
2021-08-24T23:40+0400
инфографика
землетрясение
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В основном толчки происходили у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) недалеко от грузино-армянской границы (104 километра от Тбилиси). Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. По словам директора Института по изучению наук земли Теи Годоладзе, Грузия является одним из сложных регионов, в котором, помимо тектонических единиц, то есть сейсмически активных процессов, идут и поствулканические процессы. Землетрясение является результатом, а не причиной. Причиной являются тектонические процессы, отмечает эксперт. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете, как вести себя во время землетрясений.
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видео, землетрясение
Как себя вести во время землетрясений
23:05 24.08.2021 (обновлено: 23:40 24.08.2021)
В августе в Грузии непривычно часто фиксировали землетрясения, магнитуда самого сильного толчка составила 5,1
В основном толчки происходили у села Самеба (регион Самцхе-Джавахети) недалеко от грузино-армянской границы (104 километра от Тбилиси).
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
По словам директора Института по изучению наук земли Теи Годоладзе, Грузия является одним из сложных регионов, в котором, помимо тектонических единиц, то есть сейсмически активных процессов, идут и поствулканические процессы. Землетрясение является результатом, а не причиной. Причиной являются тектонические процессы, отмечает эксперт.
В видеографике Sputnik Грузия
вы узнаете, как вести себя во время землетрясений.