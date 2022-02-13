https://sputnik-georgia.ru/20220213/kak-sebya-vesti-vo-vremya-zemletryaseniy-258562629.html

Как себя вести во время землетрясений

Как себя вести во время землетрясений

В Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение - магнитудой 6,2 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T23:14+0400

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Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. По словам директора Института по изучению наук земли Теи Годоладзе, Грузия является одним из сложных регионов, в котором, помимо тектонических единиц, то есть сейсмически активных процессов, идут и поствулканические процессы. Землетрясение является результатом, а не причиной. Причиной являются тектонические процессы, отмечает эксперт. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете, как вести себя во время землетрясений.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, видео, землетрясение, стихийное бедствие, мультимедиа