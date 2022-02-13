https://sputnik-georgia.ru/20220213/kak-sebya-vesti-vo-vremya-zemletryaseniy-258562629.html
Как себя вести во время землетрясений
Как себя вести во время землетрясений
В Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение - магнитудой 6,2 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T23:14+0400
2022-02-13T23:14+0400
2022-02-13T23:44+0400
инфографика
землетрясение
стихийное бедствие
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/258562128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c60f70364becea92c51389dfb3fa844.jpg
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. По словам директора Института по изучению наук земли Теи Годоладзе, Грузия является одним из сложных регионов, в котором, помимо тектонических единиц, то есть сейсмически активных процессов, идут и поствулканические процессы. Землетрясение является результатом, а не причиной. Причиной являются тектонические процессы, отмечает эксперт. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете, как вести себя во время землетрясений.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/258562128_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d07ded3e76fa0add2f05511cd9c999d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, видео, землетрясение, стихийное бедствие, мультимедиа
Как себя вести во время землетрясений
23:14 13.02.2022 (обновлено: 23:44 13.02.2022) Подписаться на
В Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение - магнитудой 6,2
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
По словам директора Института по изучению наук земли Теи Годоладзе, Грузия является одним из сложных регионов, в котором, помимо тектонических единиц, то есть сейсмически активных процессов, идут и поствулканические процессы. Землетрясение является результатом, а не причиной. Причиной являются тектонические процессы, отмечает эксперт.
В видеографике Sputnik Грузия
вы узнаете, как вести себя во время землетрясений.