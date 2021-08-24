https://sputnik-georgia.ru/20210824/madonna-nameknula-chto-ee-15-letniy-syn-netraditsionnoy-orientatsii---258320585.html

Мадонна намекнула, что ее 15-летний сын нетрадиционной ориентации

Мадонна намекнула, что ее 15-летний сын нетрадиционной ориентации

Сама знаменитая артистка всегда поддерживала ЛГБТ-сообщество, наверное, настало время самоопределиться и ее сыну 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T15:45+0400

2021-08-24T15:45+0400

2021-08-24T15:45+0400

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мадонна

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Всемирно известная певица Мадонна опубликовала видео, где в одном из моментов ее 15-летний сын целуется с молодым человеком – в Сети считают, что это был каминг-аут.Свой день рождения Мадонна отпраздновала в Италии, но решила продлить праздник, попутешествовав по стране вместе с родными. Видео с этого путешествия в вагоне поезда и выложила Мадонна. Ролик привлек внимание поклонников своей откровенностью, ведь там приемный сын Мадонны Дэвид целуется с парнем. Пользователи Сети считают, что так парень совершил каминг-аут, объявив о том, что он гей. Парня не в первый раз подозревают в нетрадиционной ориентации. Ранее Мадонна делилась видео, где Дэвид дефилировал в длинном платье. Сама артистка также всегда поддерживала ЛГБТ-сообщество.Читайте также:

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мадонна