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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210824/soveduschim-buzovoy-v-shou-zvezdy-v-afrike-stal-mikhail-galustyan-258560017.html
Соведущим Бузовой в шоу "Звезды в Африке" стал Михаил Галустян
Соведущим Бузовой в шоу "Звезды в Африке" стал Михаил Галустян
И смех, и грех, но у нового шоу есть одно интересное правило: если участник поймет, что у него нет сил, он сможет закричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!" 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T18:18+0400
2021-08-24T18:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Известный шоумен, юморист и актер Михаил Галустян стал соведущим Ольги Бузовой в новом шоу "Звезды в Африке", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.Зрители увидят шоу уже этой осенью, хотя все выпуски уже отсняли летом.Известно, что участниками проекта стали 15 российских знаменитостей - это звезды музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета. Они провели 30 дней в лагере среди тропиков в южноафриканском регионе Лимпопо."Мы сняли шоу, в котором получилось добиться редкой смеси жанров: это и реалити, и комедийное зрелище, и приключенческое гейм-шоу", – отметил заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов.Главный приз проекта - пять миллионов рублей. Любопытно, что победитель пожертвует его на благотворительность.И смех, и грех, однако у программы есть одно интересное правило: если участник поймет, что у него нет сил, он сможет закричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!" Тогда испытание остановится, а все участники останутся, увы, без еды.Читайте также:
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ольга бузова, михаил галустян

Соведущим Бузовой в шоу "Звезды в Африке" стал Михаил Галустян

18:18 24.08.2021 (обновлено: 18:22 24.08.2021)
910
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Михаил Галустян
Актер Михаил Галустян - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
И смех, и грех, но у нового шоу есть одно интересное правило: если участник поймет, что у него нет сил, он сможет закричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!"
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Известный шоумен, юморист и актер Михаил Галустян стал соведущим Ольги Бузовой в новом шоу "Звезды в Африке", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
Зрители увидят шоу уже этой осенью, хотя все выпуски уже отсняли летом.
Известно, что участниками проекта стали 15 российских знаменитостей - это звезды музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета. Они провели 30 дней в лагере среди тропиков в южноафриканском регионе Лимпопо.
"Мы сняли шоу, в котором получилось добиться редкой смеси жанров: это и реалити, и комедийное зрелище, и приключенческое гейм-шоу", – отметил заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов.
Главный приз проекта - пять миллионов рублей. Любопытно, что победитель пожертвует его на благотворительность.
И смех, и грех, однако у программы есть одно интересное правило: если участник поймет, что у него нет сил, он сможет закричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!" Тогда испытание остановится, а все участники останутся, увы, без еды.
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