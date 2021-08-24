https://sputnik-georgia.ru/20210824/v-gruzii-zafiksirovano-tri-anafilakticheskogo-shoka-posle-vaktsinatsii-258484566.html
В Грузии зафиксировано три анафилактических шока после вакцинации
В Грузии зафиксировано три анафилактических шока после вакцинации
Анафилактический шок развился у пациентов в течение первых 15-30 минут и ни в одном из случаев не закончился летально, отметил врач 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T16:44+0400
2021-08-24T16:44+0400
2021-08-24T18:15+0400
четвертая волна
коронавирус covid-2019
коронавирус в грузии: последние новости
в грузии началась вакцинация от коронавируса
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии с начала процесса вакцинации против коронавируса зафиксировано три случая анафилактического шока, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, ни один из случаев не закончился летально. Как отметил Гамкрелидзе, анафилактический шок развивается в течение первых 15-30 минут.Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.Что касается работы полевых госпиталей Тбилиси, то, по словам Гамкрелидзе, самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов после того, как два уже работающих полевых госпиталя (в Дигоми и на Кавтарадзе) будут переполнены и не смогут больше принимать пациентов с COVID. По словам медика, для полевых госпиталей важен человеческий ресурс, и он рекомендует подключить студентов шестого курса медуниверситета."Студент шестого курса почти врач и готов работать вместе с врачом как младший врач и управлять пациентами во время этого общественного здравоохранительного вызова", - отметил Гамкрелидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210824/uchenye-iz-italii-predupredili-o-novoy-strashnoy-pandemii-v-2080-godu-258414463.html
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коронавирус covid-2019, коронавирус в грузии: последние новости, в грузии началась вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
В Грузии зафиксировано три анафилактических шока после вакцинации
16:44 24.08.2021 (обновлено: 18:15 24.08.2021)
Анафилактический шок развился у пациентов в течение первых 15-30 минут и ни в одном из случаев не закончился летально, отметил врач
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии с начала процесса вакцинации против коронавируса зафиксировано три случая анафилактического шока, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По словам эпидемиолога, ни один из случаев не закончился летально. Как отметил Гамкрелидзе, анафилактический шок развивается в течение первых 15-30 минут.
Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.
Что касается работы полевых госпиталей Тбилиси, то, по словам Гамкрелидзе, самгорский полевой госпиталь начнет прием пациентов после того, как два уже работающих полевых госпиталя (в Дигоми и на Кавтарадзе) будут переполнены и не смогут больше принимать пациентов с COVID. По словам медика, для полевых госпиталей важен человеческий ресурс, и он рекомендует подключить студентов шестого курса медуниверситета.
"Студент шестого курса почти врач и готов работать вместе с врачом как младший врач и управлять пациентами во время этого общественного здравоохранительного вызова", - отметил Гамкрелидзе.
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